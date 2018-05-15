Mersin'de yıkım gerginliği

MERSİN (AA) - Mersin sahilinde, imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenen kafenin çalışanları polise direnince yaşanan arbedede 10 kişi gözaltına alındı.

Merkez Akdeniz ilçesi sahilindeki Kültür Park içerisinde yer alan Enver A'ya ait kafe için imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri, sabah saatlerinde zabıta ekipleriyle birlikte yıkımı gerçekleştirmek için kafeye gitti.

Karara itiraz eden iş yeri sahibi ile çalışanlar ve aileleri, iş makinelerinin geçişine izin vermedi. Yaklaşık 25 kişilik grup iş makinelerinin önünde oturma eylemi yaptı.

Benzin bidonlarıyla iş yerinin çatısına çıkan bir grup ise üzerlerine benzin dökünce bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Polisin uyarılarına rağmen gruptakiler dağılmazken, çatıdaki çalışanlar da bölgeye taş ve tuğla fırlattı.

Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, biber gazı ve plastik mermiyle hem oturan gruba hem de çatıdakilere müdahale etti.

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