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Mersin'de yıkım gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

İmara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen kafenin çalışanları polise direnince yaşanan arbedede 10 kişi gözaltına alındı - Polis ekipleri, üzerlerine benzin dökerek çatıya çıkan gruba ve sanayi tüpünü ateşe vermekle tehdit eden kişiye engel oldu

MERSİN (AA) - Mersin sahilinde, imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenen kafenin çalışanları polise direnince yaşanan arbedede 10 kişi gözaltına alındı.

Merkez Akdeniz ilçesi sahilindeki Kültür Park içerisinde yer alan Enver A'ya ait kafe için imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri, sabah saatlerinde zabıta ekipleriyle birlikte yıkımı gerçekleştirmek için kafeye gitti.

Karara itiraz eden iş yeri sahibi ile çalışanlar ve aileleri, iş makinelerinin geçişine izin vermedi. Yaklaşık 25 kişilik grup iş makinelerinin önünde oturma eylemi yaptı.

Benzin bidonlarıyla iş yerinin çatısına çıkan bir grup ise üzerlerine benzin dökünce bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Polisin uyarılarına rağmen gruptakiler dağılmazken, çatıdaki çalışanlar da bölgeye taş ve tuğla fırlattı.

Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, biber gazı ve plastik mermiyle hem oturan gruba hem de çatıdakilere müdahale etti.

- Sanayi tüpünü patlatmakla tehdit etti

Bu sırada bir çalışan, mutfaktan getirdiği sanayi tüpünü açarak patlatmakla tehdit etti.

Büyük paniğin yaşandığı olayda çevredeki vatandaşlar anonslarla bölgeden uzaklaştırıldı. Bir polis memuru eylemcinin dalgınlığından faydalanıp duruma müdahale ederek tüpün vanasını kapattı.

Kafenin etrafını saran polis, çatıdaki 5 kişiyi aşağıya indirdi.

Yaşanan arbedede 10 kişi gözaltına alındı, fenalaşan 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından kafedeki yıkım tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
eylem Mersin yıkım

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