Mersin'deki cinayet

MERSİN (AA) - Mersin'de, tartıştığı yolcunun yakınını öldürdükleri iddiasıyla aranan dolmuş şoförü ile olaya karıştıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak'ta meydana gelen olayda, S.Ö, bindiği dolmuşta şoför M.E. ile araca fazla yolcu alınması konusunda tartıştı.
Tartışmanın ardından kadın yolcunun haber vermesiyle merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'ne gelen kadının yakınları ve şoför M.E. arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan S.Ö'nün yakını İ.İ. tedavi için götürüldüğü hastaneye hayatını kaybetti.
Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada şoför M.E. ile kavgaya karıştıkları iddia edilen Y.T, T.E, F.Ç. ve E.Y, merkez Toroslar ilçesinin yüksek rakımlı Sarnıç Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan Y.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(AA)
Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih
İşte Afrin'deki terör tüneli! İlginç görüntü
Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de sivil kayıp iddiaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor
SIPRI uzmanı: Almanya Türkiye'ye silah satışını durdurabilir
Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!
CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!
Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!
Nehrin öte yakasından Kuzey Kore
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme!
Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi
Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum