Mersin'deki cinayet

MERSİN (AA) - Mersin'de, tartıştığı yolcunun yakınını öldürdükleri iddiasıyla aranan dolmuş şoförü ile olaya karıştıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak'ta meydana gelen olayda, S.Ö, bindiği dolmuşta şoför M.E. ile araca fazla yolcu alınması konusunda tartıştı.

Tartışmanın ardından kadın yolcunun haber vermesiyle merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'ne gelen kadının yakınları ve şoför M.E. arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan S.Ö'nün yakını İ.İ. tedavi için götürüldüğü hastaneye hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada şoför M.E. ile kavgaya karıştıkları iddia edilen Y.T, T.E, F.Ç. ve E.Y, merkez Toroslar ilçesinin yüksek rakımlı Sarnıç Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan Y.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(AA)