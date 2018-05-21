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Mersin'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Kentte oluşturulmaya çalışılan yeni yapılanmanın il imamı olduğu öne sürülen zanlı ile bir kadın şüpheli adliyeye gönderildi

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün sözde eski Bilecik, Düzce ve İskenderun imamı ve Mersin'de oluşturulmaya çalışılan yeni yapılanmanın il imamı olduğu ileri sürülen H.Y. ile yardımcısı olduğu iddia edilen kişinin eşi H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Bu arada, aynı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan Antakya'daki örgüt okullarının genel müdürü olan ve sözde Mersin imamının yardımcısı olduğu öne sürülen A.K. ile sözde il imamı olduğu iddia edilen kişinin eşi S.Y'nin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.

Zanlıların, örgütün Mersin'de yeniden yapılanmasını organize etmeye çalıştıkları ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Mersin yeni yapılanma

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