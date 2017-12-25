Mersin'deki Noel ayininde dualar, barış ve huzur için (2)

KATOLİK KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ
Mersin'de Katolik Hıristiyan cemaati, Latin İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile Noel'i kutladı.
Hz. İsa'nın doğum günü olarak her yıl 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece olan Noel, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Mersin'de yaşayan Katolik Hıristiyanlar tarafından da ayinlerle kutlandı. Merkez Akdeniz İlçesi'nde bulunan Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayini, rahip Francis Dondu yönetti. Renkli görüntülerin yaşandığı ayinde, Türkçe ve İtalyanca dualar edilerek İncil'den bölümler okundu. Rahip Francis Dondu eşliğinde dua eden Hıristiyan cemaati, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Ayinin sonunda kutsal ekmek yenirken Noel ayini, kokteylin ardından sona erdi.
İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)
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