Mersin'deki Noel ayininde dualar, barış ve huzur için

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'deki Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve barış mesajı verilerek dua edildi.
Noel ayinine Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altıniş, Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur, cemaat üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ruhani Reis Teymur, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Teymur, yaptığı konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek, "Hepinize mutlu bir yeni yıl ve esenlikler diliyorum. Sevinç, barış ve mutluluk herkesin olsun. Bütün insanlar ve yeryüzü için dualarımızı rabbimize yükseltelim. Bu dualarımızın yalnız sözel değil, her türlü fedakarlığı gerektiren bir sorumluluktur" dedi.
Konuşmanın ardından cemaat üyelerine komünyon dağıtılırken, Noel Baba kostümlü görevli ise çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
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