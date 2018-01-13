HABER

Mersin'deki seralarda su tahliye çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 22 dakika önce

- Tarsus ilçesinde geçen haftaki sağanakta su altında kalan tarım arazilerinde tahliye çalışmaları yapılıyor - Yağıştan etkilenen bölgeler havadan görüntülendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde geçen hafta etkili olan sağanakta su altında kalan seralarda tahliye çalışmaları sürüyor.

Kentte 3-4 Ocak'ta etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan, seracılığın yoğun yapıldığı Bahşiş ve Kulak mahallelerindeki arazilerde tahliye çalışmaları devam ediyor.

Tarlalarda biriken su, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait pompalarla çekilirken çiftçiler de ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

Bu arada, su altında kalan alanlarda havadan yapılan çekimlerde yağışların etkisi daha net görülüyor.

Yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen bölgede bulunan bazı noktalardaki yoğun su birikintisi dikkati çekiyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.