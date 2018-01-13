Mersin'deki seralarda su tahliye çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde geçen hafta etkili olan sağanakta su altında kalan seralarda tahliye çalışmaları sürüyor.
Kentte 3-4 Ocak'ta etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan, seracılığın yoğun yapıldığı Bahşiş ve Kulak mahallelerindeki arazilerde tahliye çalışmaları devam ediyor.
Tarlalarda biriken su, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait pompalarla çekilirken çiftçiler de ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.
Bu arada, su altında kalan alanlarda havadan yapılan çekimlerde yağışların etkisi daha net görülüyor.
Yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen bölgede bulunan bazı noktalardaki yoğun su birikintisi dikkati çekiyor.
(AA)
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