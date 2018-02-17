Mersin'deki terör operasyonları

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden aralarında HDP Mersin İl Başkanının da bulunduğu 7'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütlerine yönelik çeşitli tarihlerde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 26 zanlıdan aralarında HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ'ın da bulunduğu 7'si tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'de, belediye otobüsüne molotofkokteyli ve zırhlı TEM ekibine el yapımı patlayıcı ile saldırıda bulundukları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıldönümü bahanesiyle eylem hazırlığı yaptıkları, Zeytin Dalı Harekatını boykot edip örgüt yandaşlarına moral verecek çeşitli eylemler düzenleme hazırlığında oldukları iddialarıyla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli, ocak ve şubat aylarında gözaltına alınmıştı.
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