Mersin'deki terör operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik nevruz öncesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nevruz bahanesiyle sokak eylemleri planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında, sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdiği öne sürülen bir öğretmenin de olduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.