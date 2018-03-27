HABER

Mersin'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik nevruz öncesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nevruz bahanesiyle sokak eylemleri planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında, sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdiği öne sürülen bir öğretmenin de olduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyorTSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor
Denizli'de sabaha karşı büyük facia!Denizli'de sabaha karşı büyük facia!
Ajanslar 'Flaş! olarak duyurdu! ÖldürüldülerAjanslar 'Flaş! olarak duyurdu! Öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da büyük operasyon başlıyor

Diyarbakır'da büyük operasyon başlıyor

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor

TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor

Tunceli'de çatışma! Yol kapatıldı, öldürüldüler

Tunceli'de çatışma! Yol kapatıldı, öldürüldüler

Escort sitesi rezaleti! Site üzerinden karısına fuhuş yaptırmış

Escort sitesi rezaleti! Site üzerinden karısına fuhuş yaptırmış

Son hava durumu tahminler! 27 Mart yurtta hava durumu

Son hava durumu tahminler! 27 Mart yurtta hava durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.