Mersin'deki terör soruşturması

MERSİN (AA) - Mersin'de bir bakliyat firmasının ortakları olan aynı aileden 4 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında verilen gözaltı kararı doğrultusunda yürütülen çalışmalarda bir şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş adamları Mahmut A, Hüseyin A, Ali A. ve Hasan A. hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelilerden Hasan A'yı gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin diğer zanlıların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Mersin'deki soruşturma kapsamında bir bakliyat firmasının ortağı olan iş adamları Mahmut A, Hüseyin A, Ali A. ve Hasan A. hakkında dün gözaltı kararı çıkarılmış, firmanın 2 görevlisi de gözaltına alınmıştı. Zanlılardan Mahmut A. ve Hasan A. hakkında ayrıca terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlamaları da bulunuyor.

