Mersin'deki terör soruşturması

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir bakliyat firması ortağı aynı aileden 2 kişi ile 2 çalışanları adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 Temmuz'da yakalanan Hasan A. ve daha sonra gözaltına alınan Mahmut A. ile firma çalışanları Davut D. ve Bilal K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis ekiplerinin bakliyat firması ortağı firari iş adamları Hüseyin A. ile Ali A'nın yakalanması için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Mersin'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir bakliyat firmasının ortağı olan iş adamları Mahmut A, Hüseyin A, Ali A. ve Hasan A. hakkında 4 Temmuz'da gözaltı kararı çıkarılmıştı. Mahmut A, Hasan A. ve firmanın 2 görevlisi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Mahmut A. ve Hasan A. hakkında ayrıca terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlamaları da bulunuyor.

