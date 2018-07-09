Mersin'deki terör soruşturması

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bakliyat firması ortağı ile çalışanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen bakliyat firmasının ortağı Hasan A. ve Mahmut A. ile firma çalışanları Davut D. ve Bilal K. savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mahmut A. ve firma çalışanı Davut D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin bakliyat firmasının ortağı firari iş adamları Hüseyin A. ve Ali A'nın yakalanması için çalışması sürüyor.

Mersin'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir bakliyat firmasının ortağı olan iş adamları Mahmut A, Hüseyin A, Ali A. ve Hasan A. hakkında 4 Temmuz'da gözaltı kararı çıkarılmıştı. Mahmut A, Hasan A. ve firmanın 2 görevlisi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Mahmut A. ve Hasan A. hakkında ayrıca terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlamaları da bulunuyor.



