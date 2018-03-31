Mersin’den gelen öğrenciler Hassa’da Mehmetçik için kurban kesti

Mersin’in Yenişehir ilçesinden Hatay’a gelen Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik için kurban kesti. Amaçlarının Mehmetçik’e destek vermek olduğunu vurgulayan okul müdürü Zübeyde Töstü “Bu vatan için gerekirse bizler de canımızı veririz” şeklinde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında mücadelesini sürdüren Mehmetçik’e manevi destek olmak amacıyla Mersin’den Hatay’a gelen Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Hassa’da kurban keserek, dua etti. Arkalarında büyük bir manevi güç olduğunu belirten okul müdürü Zübeyde Töstü, “Çocuklarımızı mükemmel bir şekilde yetiştirip, bu vatanı emanet etmeyi amaçlıyoruz. Biz çocuklarımızı yetiştirirken ya şehit ya da gazi olsunlar diye yetiştiririz. Kurbanımızı keseceğiz ki vatanımız için, evlatlarımız için kurbanımız kurban olsun ve onların yerine kurbanın kanı aksın” dedi.