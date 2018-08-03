Mersin'den Suriye'ye 4 TIR'lık yardım konvoyu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) MERSİN'den Suriye'ye 80 ton gıda ve yardım malzemesi götürecek 4 TIR, dualarla uğurlandı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın organizasyonu ile Pakistan Beytüsselam Vakfı tarafından hazırlanan gıda başta olmak üzere, içerisinde birçok insanı yardım malzemesi bulunan TIR'lar, Akdeniz ilçesi Tırmıl Sanayi Sitesi civarındaki bir antrepodan yola çıktı. Düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, "Dünya üzerindeki mazlum ve mağdur kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Kızılayımız ve Türkiye'den hayırsever kardeşlerimiz yardım gönderiyorlar. Bugün buradan gönderdiğimiz Pakistan Beytüsselam Vakfı'nın 4 TIR dolusu yardımını Türk Diyanet Vakfı kanalı ile Hatay Cilvegözü'nden Suriye'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmış olacağız. Biz; inananların kardeş olduğunu, müslümanların inanan herkesin sıkıntısını paylaşması gerektiğini, kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntılarını gidereceğini beyan eden dinin mensuplarıyız" dedi. Konuşmanın ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar dualar eşliğinde Suriye'ye doğru yola çıktı.

