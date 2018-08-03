Mersin'den Suriye'ye gıda yardımı

MERSİN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı ile Pakistan Beytüsselam Derneğince hazırlanan yardımların yüklendiği 4 tır, Suriye'ye uğurlandı.
İl Müftüsü Şaban Kondi, bir bakliyat fabrikası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'deki mağdurlara yardım ulaştıracaklarını söyledi.
Çeşitli kuruluşların Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyacı olan ülkelere yardım gönderdiğini belirten Kondi, "Bugün buradan göndereceğimiz 4 tır yardım malzemesi Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye'deki kardeşlerimize ulaşacak. Bu yardımların ulaşması noktasında Kızılayın da büyük katkıları var. Tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Kondi, tırda gıda ve giyim malzemesinin yanı sıra uyku tulumu ve çadır bezi de bulunduğunu kaydetti.
Tırlar, dualar edilmesinin ardından Suriye'ye uğurlandı.
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