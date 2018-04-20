Mersin’in tarihi fotoğraflanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de Foto Safari Eğitim ve Tanıtım Projesi kapsamında Ankara ve İspanya’dan kente gelen üniversite öğrencilerini ağırlıyor.

18-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen UNESCO Kürsüsü Türkiye’de Foto Safari Eğitim ve Tanıtım Projesi’nin ortakları arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Malaga Üniversitesi yer alıyor. Bu kapsamda, Mersin’in tarihi ve turistik yerlerinin fotoğrafları çekiliyor. Foto-safariye katılan öğrenciler Mersin’in simgesi haline gelmiş güzellikleri görüntülerken, yeşili ve mavisi ile bir bütün haline gelmiş Mersin’in tarihi evlerinin, tarihi dokusunun ve doğal güzelliklerinin fotoğraflarını çekiyor. Mersin’in tarihini fotoğraflamaya Tarsus ilçesinden başlayan öğrenciler Nusret Mayın Gemisi, Kleopatra Kapısı, Saint Paul Kuyusu ve Kilisesi, Hz. Danyal Peygamber’in Kabristanı, Kırkkaşık Bedesteni, Antik Roma Yolu, Tarihi Tarsus Evleri, Taşkuyu Mağarası ve Ashab-ı Kehf gibi noktaları, devamında da Soli Pompeipolis, Ortodoks Kilisesi, Atatürk Parkı ile Kültür Park ve Latin Katolik Kilisesi’ni de ziyaret ederek fotoğrafladılar. Devam eden foto-safari süresinde de Kanlı Divane, Elaiussa Sebeste, Kız Kalesi, Cennet-Cehennem Mağarası, Astım Mağarası, Uzuncaburç gibi Mersin’in birbirinden güzel doğal, tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret ederek, çektikleri fotoğraflar ile Mersin tarihini ölümsüzleştirecekler.

Daha önce Mersin’e defalarca geldiğini ve özellikle de İspanya’dan gelen öğrenciler ile öğretim üyelerinin Mersin’i çok beğendiklerini belirten Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Tılıç “Biz bu projede birkaç fayda amaçlıyoruz. Bir tanesi doğrudan buranın tanıtımı. Üç üniversiteden öğrencilerimiz üç gün boyunca bir foto-safari yapacaklar. Yani Mersin’i ve Tarsus’u dolaşıp kendi bakış açılarından ve gözlerinden fotoğraflar çekecekler. Biz bu fotoğraflardan bir seçme yaparak Ankara’da Mersin’de ve İspanya’da Tarsus’u tanıtan üç sergi düzenleyeceğiz. İkinci amacı ise, üç üniversitenin öğrencilerinin birbirlerini tanımaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve bu kısa süre sonucunda bir ömür boyu sürecek dostluklar kurmaları. Üçüncü amacı ise üniversitelerin kurumlar olarak birbirleriyle kaynaşmaları, tanışmaları ve pek çok ortak bilimsel projeyi hayata geçirmeleri. Bizler bu projeyi Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve desteği olmasaydı gerçekleştirmemiz mümkün olmazdı. Dolayısıyla ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

İspanya’nın Malaga Üniversitesi’nden UNESCO Kürsüsü Koordinatörü Ruth De Frutos ise kendilerine bu imkanı sunan Başkan Kocamaz’a teşekkürlerini ileterek, Mersin’de geçmiş, bugün ve gelecek arasında çok iyi bir köprü kurulduğunu söyledi. Frutos, "Bu gerçekten bizim için çok büyük bir fırsat. Çok memnunuz. Mersin’e bir yakınlık hissediyoruz ve bu yakınlık bu gezi esnasında daha da artacak. Bu bir başlangıç ve bundan sonra çok daha yoğun ilişkilerimiz olacağını düşünüyoruz. İspanya’ya çok iyi hatırlalar ile döneceğiz. Tabi üniversiteler ve öğrenciler arasındaki ilişki bizim açımızdan çok önemli. Ama kente baktığımızda sizin burada geçmiş, bugün ve gelecek arasında kurduğunuz ilişki çok etkileyici” şeklinde konuştu.

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Can Ercan da Mersin’e ilk defa geldiğini belirterek, “Mersin’e bayıldım diyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Aşırı derecede keyif alıyoruz biz. Yoruluyoruz ama çok güzel ve dolu dolu geçiyor. Ben Mersin’de bu kadar antik ve güzel yerlerin olacağını tahmin etmiyordum. İnsanları da aşırı derecede sıcakkanlılar, fotoğraf çekilebilir miyiz diye sorduğumuzda da hemen poz veriyorlar ve bu çok hoşumuza gidiyor. Bizler de böylece anı biriktiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırgızistanlı olan ve Ankara Başkent Üniversitesi’nde Animasyon Bölümü’nde 4. sınıf öğrencisi olan Esenkeldi Kudaibergenov, “Bu program kapsamında Mersin’e geldik. Mersin şehir olarak da çok sıcak ve insanları da bir o kadar sıcakkanlı. Burada biz 2 gündür geziyoruz ve burada çok fazla fotoğrafladığımız yerler oldu. Bir daha tekrardan Mersin’e gelmeyi isteriz" dedi.