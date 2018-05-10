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Mersinli çocuk sanatçılara uluslararası iki ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:17 | Son Güncelleme

Keman öğrencileri 8 yaşındaki Ecmel Neva Bildik ile 9 yaşındaki Deniz Yakın, katıldıkları uluslararası yarışmalardan ödüllerle döndü

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarında eğitim gören keman öğrencileri 8 yaşındaki Ecmel Neva Bildik ile 9 yaşındaki Deniz Yakın, katıldıkları uluslararası yarışmalarda ödül kazandı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin keman eğitmeni Lily Tchumburidze'nin yarı zamanlı öğrencisi olan Bildik, Slovakya’nın Dolny Kubin şehrinde 22'ncisi düzenlenen "International Competition of Bohdan Warchal in Playing The Bow String İnstruments" yarışmasına katıldı.

Jüriden, başta jüri başkanı Peter Michalica başta olmak üzere olumlu puanlar alan Ecmel Neva Bildik, yarışmada ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Keman Ana Sanat Dalı'nın yarı zamanlı öğrencilerinden Deniz Yakın da Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen "11. Uluslararası Keman Yarışması"ndan üçüncülük ödülüyle döndü.

Çocuk sanatçıların başarısı, hem ailelerini hem de eğitmenlerini mutlu etti.

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