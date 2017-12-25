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Meryem Ana Evi'nde Noel ayini

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 00:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Meryem Ana Evi'nde, Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel gecesi dolayısıyla ayin yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Hristiyanlık'ta Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi, Hristiyanlığın en önemli kutsal mekanları arasında yer alan Meryem Ana Evi'nde ayinle kutlandı.

Meryem Ana Evi'ne gelenler, jandarmanın güvenlik kontrolünün ardından ayinin yapılacağı bölüme alındı.

Rahip Maciej Sokolowski'nin yönettiği ayinde, İncil'den bölümler ve Hazreti İsa'nın doğumunu konu alan ilahi ve dualar okundu.

Rahip Sokolowski, "Evsizler, fakirler, çocuklar, ülkemiz için sana yalvarıyoruz. Acı çekenler, ezilenler için... Gerçek bir sevgi, birlik ve kardeşlik olsun aramızda. Sen gerçek sevginin, gerçek iyiliğin ne olduğunu bize göster Rab." diyerek dua etti.

Ayinin sonunda katılımcılara kutsanmış ekmek verildi.

- Meryem Ana Evi

İzmir'in Selçuk ilçesi Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Bülbül Dağı'nda yer alan Meryem Ana Evi, Hristiyan tarihçiler tarafından Hazreti Meryem'in 101 yaşına kadar yaşamış olduğu ve burada ölümünün ardından göğe yükseldiği yer olarak kabul ediliyor.

Efes civarında yaşayan Hristiyanlar tarafından 18. yüzyıl sonlarına dek Meryem Ana'nın evi olarak kabul edilen ve dini anma törenleri gerçekleştirilen yer, zamanla unutulduktan sonra 19. yüzyılda Almanya'da yaşayan ve Efes'e hiç gelmeyen Rahibe Anna Catherine Emmerich'in gördüğü rüyalar üzerine yapılan araştırmalarla yeniden ortaya çıkarılmış, 1957 yılında da Vatikan'da Papalılık makamınca Meryem Ana Evi olarak kabul edilerek kutsanmıştı.

Hristiyanlığın en önemli kutsal mekanları arasında yer alan Meryem Ana Evi, 1967 yılında Papa 6. Paul, 1979 yılında Papa 2. Jean Paul, ve 2006 yılında da Papa 16. Benedictus tarafından ziyaret edilmişti.

(AA)

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