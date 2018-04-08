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Meryem Ana Evi’nde Paskalya kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 21:15 | Son Güncelleme

İzmir’in Selçuk ilçesinde Meryem Ana Evi’nde ve Kuşadası’ndaki bazı otellerde Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.Meryem Ana Evi’ne gelenler, jandarmanın güvenlik kontrolünün ardından ayinin yapılacağı bölüme alındı.

İzmir’in Selçuk ilçesinde Meryem Ana Evi’nde ve Kuşadası’ndaki bazı otellerde Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.
Meryem Ana Evi’ne gelenler, jandarmanın güvenlik kontrolünün ardından ayinin yapılacağı bölüme alındı. Ayin öncesinde Meryem Ana Evi’ni gezen yerli ve yabancı turistler, mum yaktı, isteklerini yazıp, dilek duvarına astı.

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