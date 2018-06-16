Meryem Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında memleketi Kayseri'de bir akşam arabayla seyir halindeyken yolda bir şey görmeleri üzerine aracı durdurduklarını anlattı.

Anne kirpiyi daha sonra doğaya bırakan Kızılkaya, evinde beslediği ve "Aşkitom" diye hitap ettiği 2 kirpiye gözü gibi bakıyor.

Kumkapı'daki tek odalı evlerinde iki çocuğuyla birlikte kalan Kızılkaya, 2015 yılında ailesinin yaşadığı Kayseri'de arabayla yolculuk yaptığı sırada yolda gördüğü kirpiyi orada bırakmayarak beslemeye karar verdi.

Otomobilden inerek yolda bir kirpi gördüklerini belirten Kızılkaya, "araçlar çarpmasın" diye yol kenarına koydukları kirpiyi orada bırakmaya gönlünün razı olmadığını ifade etti.

Kızılkaya, kirpinin orada kalması halinde ölme ihtimalinin olduğunu dile getirerek, "Yanımda götürmeye karar verdim. 'Yanımda durmazsa gelir yine bırakırım' dedim. Yolda giderken çocuklarıma 'Kirpinin ne yiyeceğini araştırın.' dedim. Eve gidene kadar kirpinin yavruladığını gördüm. Anne ve yavruları daha sonra İstanbul'a yanımda getirdim." diye konuştu.

Bir süre sonra Kayseri'ye tekrar gittiklerinde anne kirpi ve yavrularını doğaya bırakmak için yanında götürdüğünü aktaran Kızılkaya, "Anne zaten yavrulara bakmıyordu. Anneyi doğaya bıraktık. Yavruları da bırakacaktım ama biri çok güçsüzdü ve ayağında mantar vardı. Orada bıraksaydım kendini koruyamazdı. Anneyi bırakıp yavruları tekrar yanımda getirdim." ifadelerini kullandı.

- "Onları çok seviyorum"

Meryem Kızılkaya, evde kedi mamasıyla beslediği iki kirpiye 3 yıldır baktığını anlatarak, şöyle devam etti: