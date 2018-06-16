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Meryem teyzenin "dikenli" misafirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

İstanbul'daki evinde beslediği ve "Aşkitom" diye hitap ettiği 2 kirpiye anne şefkatiyle bakan 51 yaşındaki Meryem Kızılkaya, hayvan sevgisiyle takdir topluyor - Kızılkaya'nın hayvanları götürdüğü veterinerde çekilen videosu, sosyal medyada yoğun ilgi gördü - Meryem Kızılkaya: - "Bunlar çok temiz hayvanlar, insanlar 'Doğaya sal.' diyor ama ben onlara alıştım, onlar da bana alıştı. Onları çok seviyorum. Onlara bir şey olursa Allah benim de canımı alsın"

İSTANBUL (AA) - MURAT PAKSOY - Kayseri'de 3 yıl önce yolda bulduğu kirpiyi orada bırakmaya gönlü razı olmayarak İstanbul'a getiren 51 yaşındaki Meryem Kızılkaya, kirpinin yavrularını da sahiplenerek evinde hayvanlara anne şefkatiyle bakıyor.

Kumkapı'daki tek odalı evlerinde iki çocuğuyla birlikte kalan Kızılkaya, 2015 yılında ailesinin yaşadığı Kayseri'de arabayla yolculuk yaptığı sırada yolda gördüğü kirpiyi orada bırakmayarak beslemeye karar verdi.

Kızılkaya'nın karton kutuya koyarak İstanbul'a getirdiği kirpi, yolda yavruladı.

Anne kirpiyi daha sonra doğaya bırakan Kızılkaya, evinde beslediği ve "Aşkitom" diye hitap ettiği 2 kirpiye gözü gibi bakıyor.

Hayvan sevgisiyle takdir toplayan Kızılkaya'nın kirpileri götürdüğü veterinerde çekilen videosu, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

- "Orada bırakmaya gönlüm razı olmadı"

Meryem Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında memleketi Kayseri'de bir akşam arabayla seyir halindeyken yolda bir şey görmeleri üzerine aracı durdurduklarını anlattı.

Otomobilden inerek yolda bir kirpi gördüklerini belirten Kızılkaya, "araçlar çarpmasın" diye yol kenarına koydukları kirpiyi orada bırakmaya gönlünün razı olmadığını ifade etti.

Kızılkaya, kirpinin orada kalması halinde ölme ihtimalinin olduğunu dile getirerek, "Yanımda götürmeye karar verdim. 'Yanımda durmazsa gelir yine bırakırım' dedim. Yolda giderken çocuklarıma 'Kirpinin ne yiyeceğini araştırın.' dedim. Eve gidene kadar kirpinin yavruladığını gördüm. Anne ve yavruları daha sonra İstanbul'a yanımda getirdim." diye konuştu.

Bir süre sonra Kayseri'ye tekrar gittiklerinde anne kirpi ve yavrularını doğaya bırakmak için yanında götürdüğünü aktaran Kızılkaya, "Anne zaten yavrulara bakmıyordu. Anneyi doğaya bıraktık. Yavruları da bırakacaktım ama biri çok güçsüzdü ve ayağında mantar vardı. Orada bıraksaydım kendini koruyamazdı. Anneyi bırakıp yavruları tekrar yanımda getirdim." ifadelerini kullandı.

- "Onları çok seviyorum"

Meryem Kızılkaya, evde kedi mamasıyla beslediği iki kirpiye 3 yıldır baktığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunlar çok temiz hayvanlar, insanlar 'Doğaya sal.' diyor ama ben onlara alıştım, onlar da bana alıştı. Onları çok seviyorum. Onlara bir şey olursa Allah benim de canımı alsın. Biri daha güçsüz, ayağında da mantar var. Bunları doğaya bırakırsam yaşayamaz ki... Veterinere götürdüm, mantar oluşmuş ayağında, daha sonra bir yerinde tümör çıktı, patoloji sonucu geldi tedavi görmesi gerekiyor."

Çocuklarının da kirpileri çok sevdiğini, evde ayrıca bir kedi de beslediğini dile getiren Kızılkaya, evlerinde mutlu bir şekilde yaşadıklarını söyledi.

- "İnternette videomu görünce çok şaşırdım"

Bazen parka götürdüğü kirpilerin etraflarında toplanan insanların ilgisinden rahatsız olduğunu anlatan Kızılkaya, bu yüzden hayvanları çok dışarı çıkaramadıklarını kaydetti.

Kızılkaya, kirpiyi veterinere götürdükleri bir sırada videolarının çekildiğini belirterek, "Bir gün kız kardeşim beni aradı. 'Videon internette çıkmış' dedi. Bakınca çok şaşırdım." diye konuştu.

Yaralı kirpinin tedavisini sürdürmek istediğini belirten Kızılkaya, tek istediğinin onun bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kirpi Meryem Kızılkaya

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