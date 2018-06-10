Mesaide katip, sette yönetmen koltuğunda

İZMİR (AA) - AHMET BAYRAM - İzmirli zabıt katibi Nedim Argan, mesaiden arta kalan zamanlarında yönetmen koltuğuna oturup kısa film ve belgesel çekiyor.
İzmir Adliyesinde yaklaşık 15 yıldır çalışan 44 yaşındaki Argan'ın sanata ilgisi küçük yaşta yazdığı şiirle başladı.
Lise ve üniversite eğitimi döneminde hikayeler yazan zabıt katibi, 2012'de "Seni Sevmek Güzeldi" ve 2014'te ise "Dilemma" adlı romanlarını okuyucularla buluşturdu. Bir süre sonra sinemaya merak salan Argan'ın yolu Anadolu Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (ASİTEM) ile kesişti.
Zabıt katibi Argan, ASİTEM'deki arkadaşlarının önerisiyle senaryolarını yazdığı hikayeleri filme dönüştürmeye başladı. Daha önce film veya belgesel tecrübesi olmayan Argan, ilk başlarda zorlansa da ışık, ses, çekim açısı ve kurgu gibi sinematografik bilgileri internetten kendi gayretiyle araştırarak öğrendi.
Bu süreçte kısa filmler çeken Argan, terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısında şehit polis memuru Fethi Sekin'in yaşamını konu alan "C Kapısı" adlı belgeselde yönetmen koltuğuna oturdu.
Adliyedeki görevini de çok seven ve 15 yıldır klavye başında çalışan Argan, mesai dışında vaktini ayırdığı sinemada daha da profesyonelleşmeyi hedefliyor.
Argan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memuriyet hayatının yanında sanatsal faaliyetlerle ilgilendiği zaman mutlu olduğunu söyledi.
Önceden kitap yazdığını şimdi ise film çektiğini anlatan Argan, şöyle konuştu:
"Sonuçta ikisi de hikaye anlatma üzerine. Bu alanda bir eğitimim olmamasına rağmen bütün cesaretimi topladım ve işe koyuldum. Arkadaşlarım ekipman ve teknik bilgiler noktasında bana destek oldu. ASİTEM'in faaliyetlerine katılarak set ortamını kısa sürede öğrendim."
- "Sanatsal faaliyetlerle ilgilenmeme şaşırıyorlar"
Yönetmenlik konusuna kendini yetiştirmeye devam ettiğini ve her çekimde yeni bir şeyler öğrendiğini dile getiren Argan, özellikle kurgu ve kameraya odaklandığını kaydetti.
Sinemaya kısa filmle başladığını söyleyen Argan, şöyle konuştu:
"İlk 'Aşk Cesaret İster' adlı kendi yazdığım kısa filmi çektim. Sonra trafikte duyarlılıkla ilgili bir kamu spotu çektim. Zabıt katibi olduğumu öğrenenler sanatsal faaliyetlerle ilgilenmeme şaşırıyorlar. Bu tür faaliyetlerle ilgilenmek için zaman kısıtlaması olduğuna inanmıyorum. Senaryosunu kendim yazdığım komedi dram türünde 'Yaz Dostum' isimli bir filmim var. İnşallah gelecek yıl bunu çekmeyi planlıyorum."
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