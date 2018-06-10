HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mesaide katip, sette yönetmen koltuğunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 13:23 | Son Güncelleme

İzmir Adliyesinde 15 yıldır zabıt katipliği yapan Nedim Argan, boş zamanlarında sette yönetmen koltuğuna oturup senaryosunu kendisinin yazdığı kısa filmleri ve belgeselleri çekiyor - Birçok filme imza atan Argan, terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısında şehit polis memuru Fethi Sekin'in yaşamını konu alan "C Kapısı" adlı belgeselde de yönetmen koltuğuna oturdu - Nedim Argan: - "Bu alanda bir eğitimim olmamasına rağmen bütün cesaretimi topladım ve işe koyuldum. Arkadaşlarım ekipman ve teknik bilgiler noktasında bana destek oldu. ASİTEM'in faaliyetlerine katılarak set ortamını kısa sürede öğrendim"

İZMİR (AA) - AHMET BAYRAM - İzmirli zabıt katibi Nedim Argan, mesaiden arta kalan zamanlarında yönetmen koltuğuna oturup kısa film ve belgesel çekiyor.

İzmir Adliyesinde yaklaşık 15 yıldır çalışan 44 yaşındaki Argan'ın sanata ilgisi küçük yaşta yazdığı şiirle başladı.

Lise ve üniversite eğitimi döneminde hikayeler yazan zabıt katibi, 2012'de "Seni Sevmek Güzeldi" ve 2014'te ise "Dilemma" adlı romanlarını okuyucularla buluşturdu. Bir süre sonra sinemaya merak salan Argan'ın yolu Anadolu Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (ASİTEM) ile kesişti.

Zabıt katibi Argan, ASİTEM'deki arkadaşlarının önerisiyle senaryolarını yazdığı hikayeleri filme dönüştürmeye başladı. Daha önce film veya belgesel tecrübesi olmayan Argan, ilk başlarda zorlansa da ışık, ses, çekim açısı ve kurgu gibi sinematografik bilgileri internetten kendi gayretiyle araştırarak öğrendi.

Bu süreçte kısa filmler çeken Argan, terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısında şehit polis memuru Fethi Sekin'in yaşamını konu alan "C Kapısı" adlı belgeselde yönetmen koltuğuna oturdu.

Adliyedeki görevini de çok seven ve 15 yıldır klavye başında çalışan Argan, mesai dışında vaktini ayırdığı sinemada daha da profesyonelleşmeyi hedefliyor.

Argan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memuriyet hayatının yanında sanatsal faaliyetlerle ilgilendiği zaman mutlu olduğunu söyledi.

Önceden kitap yazdığını şimdi ise film çektiğini anlatan Argan, şöyle konuştu:

"Sonuçta ikisi de hikaye anlatma üzerine. Bu alanda bir eğitimim olmamasına rağmen bütün cesaretimi topladım ve işe koyuldum. Arkadaşlarım ekipman ve teknik bilgiler noktasında bana destek oldu. ASİTEM'in faaliyetlerine katılarak set ortamını kısa sürede öğrendim."

- "Sanatsal faaliyetlerle ilgilenmeme şaşırıyorlar"

Yönetmenlik konusuna kendini yetiştirmeye devam ettiğini ve her çekimde yeni bir şeyler öğrendiğini dile getiren Argan, özellikle kurgu ve kameraya odaklandığını kaydetti.

Sinemaya kısa filmle başladığını söyleyen Argan, şöyle konuştu:

"İlk 'Aşk Cesaret İster' adlı kendi yazdığım kısa filmi çektim. Sonra trafikte duyarlılıkla ilgili bir kamu spotu çektim. Zabıt katibi olduğumu öğrenenler sanatsal faaliyetlerle ilgilenmeme şaşırıyorlar. Bu tür faaliyetlerle ilgilenmek için zaman kısıtlaması olduğuna inanmıyorum. Senaryosunu kendim yazdığım komedi dram türünde 'Yaz Dostum' isimli bir filmim var. İnşallah gelecek yıl bunu çekmeyi planlıyorum."

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Orgeneral Akar: TSK, vatan topraklarının bütünlüğü için gece-gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir Orgeneral Akar: TSK, vatan topraklarının bütünlüğü için gece-gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nedim Argan Senaryo set yönetmen Zabıt Katibi

En Çok Okunan Haberler

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.