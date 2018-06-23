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Mesailerini asansörde geçiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde asansörde hastalara refakat eden Durmuş Aker ile Ramazan Yanar, birkaç metrekarelik asansörlerde günde 500 ile 700 kez katlara inip çıkıyor.

Mesailerini asansörde geçiriyorlar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde asansörde hastalara refakat eden Durmuş Aker ile Ramazan Yanar, birkaç metrekarelik asansörlerde günde 500 ile 700 kez katlara inip çıkıyor.
​AÜ Hastanesi'nde 10 yıldır çalışan Durmuş Aker'in (64) saat 08.00'de asansörde başlayan mesaisi, yine asansörde son buluyor. Sadece yarım saat yemek molasında asansörün dışına çıkan Aker, günün 7,5 saatini birkaç metrekarelik alanda geçiriyor. Asansörde sadece hastaları taşıyan Durmuş Aker, işini severek yaptığını belirtti. Aker, "Acil bir ihtiyacım olduğunda şeflerime söylüyorum, onlar geliyor. Hiç sıkılmıyorum, çünkü işimi seviyorum. İçeride telefonum var, sadece çağrılan kata gidiyorum. Hastanenin bütün yükünü ben taşıyorum. Günde 500 ile 700 sefer arasında katlara inip çıkıyorum" dedi.
ASANSÖR FOBİSİ OLANLARI RAHATLATIYOR
Asansör fobisi olanlarla sık karşılaştığını dile getiren Aker, "Gözünü yumup çıkanlar, titreyerek çıkanlar oluyor. Fobisi olanların kolunu tutuyorum, 'Hiçbir şey yok, gözü aç kapa bitecek' derim ve o kişi rahatlar" diye telkinde bulunduğunu kaydetti.
DAKİKADA 5-6 DEFA İNİP ÇIKIYOR
Hastanenin başka bir bloğunda yine aynı işi yapan Ramazan Yanar (48) da 3 yıldır asansörde çalıştığını belirtti. Yanar, "Saat 08.00'de başlayıp akşam 17.00'ye kadar burada çalışıyorum. Hastaların sevkiyatını yapıyorum. Hastaları istediği kattan alıp, istediği kata bırakıyorum. Müsait olursa, hasta yakınlarını da taşıyorum. Bazen dakikada 5-6 defa inip çıkıyorum. Öğlen yarım saat yemek arasında bir arkadaşım gelip yardımcı oluyor. Zaruri ihtiyaçlarda destek oluyorlar. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Mesailerini asansörde geçiriyorlarMesailerini asansörde geçiriyorlarMesailerini asansörde geçiriyorlarMesailerini asansörde geçiriyorlar

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