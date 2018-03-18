Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı. Meşalelerin aydınlattığı fener alayında, ellerinde Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile yürüyen gençler kenti “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla inletti. Yürüyüş sırasında 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü, kentte gün boyunca Cumhuriyet Meydanı, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi’nde gerçekleşen törenlerle kutlandı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıldönümü akşam saat 19.30'da Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Fener Alayı ile devam etti. Binlerce kişi ellerinde meşalelerle Çanakkale sokaklarında, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı’nı söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve vatandaşlar katıldı.

500 metre uzunluğunda Türk bayrağının açıldığı fener alayı Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından iskele meydanında sona erdi. Yürüyüşte, 250 öğrenci Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin giydiği kıyafetleri giydi.