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"MESAM, binlerce eser sahibi sanatçının telif kurumudur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

MESAM: - "Eser sahipleri, yaşanan bu tatsızlıkların ardından, bir daha asla entrika, ayak oyunları ve algı operasyonları ile kuruma siyaset sokulmasına, ayrımcılık yapılmasına izin vermeyecektir" - "31 Mayıs'ta gerçekleşecek MESAM Genel Kurulunu provoke etmek, olay çıkartmak suretiyle genel kurulu ertelemeye çalışmak, üyeleri korku ve paniğe sevk etmek için bir takım hazırlıklar yapıldığı şeklinde duyumlar almaktayız. Bilinmesini isteriz ki genel kurul huzurunu bozacak ve MESAM'ın kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunanlarla ilgili her türlü tedbir alınmış olup, herhangi bir karışıklığa kesinlikle izin verilmeyecektir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) eski yönetim kurulu üyelerinin beyanlarına ilişkin yapılan açıklamada, "MESAM, binlerce eser sahibi sanatçının telif kurumudur. Eser sahipleri, yaşanan bu tatsızlıkların ardından, bir daha asla entrika, ayak oyunları ve algı operasyonları ile kuruma siyaset sokulmasına, ayrımcılık yapılmasına izin vermeyecektir." ifadelerine yer verildi.

MESAM'dan yapılan yazılı açıklamada, eski yönetim kurulu üyelerinin gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın da bulunduğu basın açıklamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı teftiş kurulu raporunun kendilerini akladığını, raporlarda herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı belirtilerek, bilerek ve kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmışlardır. İddialarının tümü gerçek dışıdır. İlgili müfettiş raporlarında, kendileriyle ilgili çok sayıda usulsüzlük, mevzuata aykırılık ve görevi kötüye kullanma şeklinde tespit mevcuttur."

- "Kurumsal kimliğe zarar verilmesine izin verilmeyecek"

Açıklamada, geçici MESAM yönetim kurulunun, hukuk dışı ve mevzuata aykırı hiçbir iş ve işlem içinde olmasının mümkün olmadığı, MESAM haysiyet kurulunun bağımsız ve tarafsız bir kurul olduğu ve kararlarını özgür iradesiyle aldığı vurgulanarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ayrıca 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek MESAM Genel Kurulunu provoke etmek, olay çıkartmak suretiyle genel kurulu ertelemeye çalışmak, üyeleri korku ve paniğe sevk etmek için bir takım hazırlıklar yapıldığı şeklinde duyumlar almaktayız. Bilinmesini isteriz ki genel kurul huzurunu bozacak ve MESAM'ın kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunanlarla ilgili her türlü tedbir alınmış olup, herhangi bir karışıklığa kesinlikle izin verilmeyecektir. Adı ve ünvanı ne olursa olsun, bu tarz eylemlerde bulunacak kişilerle ilgili gerekli her türlü hukuki ve idari işlem yapılacaktır."

- "MESAM, siyaset dışı bir kurumdur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin MESAM'a ilişkin açıklamasının, görevden alınan eski MESAM yönetim kurulunun yanlış bilgilendirmesi sonucu yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MESAM, siyaset dışı bir kurumdur. Her siyasi görüşten üyesi bulunmaktadır. CHP milletvekilleri arasında, MESAM üyeleri de bulunmaktadır. Önyargılı davranmak, gerçek dışı beyanlarda bulunmak yerine, üyesi oldukları kuruma gelip başta inceleme raporları olmak üzere, yaşananları belge ve kanıtlarıyla incelemelerini arzu ederiz."

Açıklamada, MESAM'ın binlerce eser sahibi sanatçının telif kurumu olduğunun altı çizilerek "Eser sahipleri, yaşanan bu tatsızlıkların ardından, bir daha asla entrika, ayak oyunları ve algı operasyonları ile kuruma siyaset sokulmasına, ayrımcılık yapılmasına izin vermeyecektir." ifadesine yer verildi.

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