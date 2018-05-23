MESAM ESKİ YÖNETİMİ SEÇİM ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI 

Arif Sağ;

"Orhan Gencebay burada resmen nefret suçu işliyor, ayrımcılık yapıyor. Diğer adıyla 'Aleviler ele geçirdi burayı' diyor. Bu ülkede olmasa dahi ben bunu uluslararası mahkemelere taşıyacağım."

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL (DHA)

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) Arif Sağ ile Orhan Gencebay arasındaki kriz devam ediyor. MESAM eski Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlık tarafından atanan ve Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici yönetim kurulunun antidemokratik uygulamaları olduğu iddiasıyla basın açıklaması yaptı.

“SEÇİMLERE KATILMALARI ENGELLENMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"

Okmeydanı'daki Perpa Ticaret Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın açıklamasına Arif Sağ, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi'nin de arasında bulunduğu MESAM üyeleri katıldı. Basın açıklamasını okuyan, Ali Haydar Timisi, “MESAM'a bakanlık tarafından tarafsız olarak görev yapmak üzere atanan Coşkun Sabah, Turhan Taşan, Vedat Çetinkaya, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar ve Fuat Güner'den oluşan geçici yönetim kurulu, görevden alınan Arif Sağ başkanlığındaki eski yöneticileri ve 30'a yakın MESAM üyesini, hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle 31 Mayıs'ta yapılacak olan genel kurulda seçme, seçilme haklarını engelleme üzere MESAM Haysiyet Kurulu'na sevk etmiştir. Haysiyet Kurulu'na sevk edilen üyelerin büyük bir bölümüne hak mahrumiyeti yaptırımı uygulanarak, seçimlere katılmaları engellenmeye çalışılmaktadır" dedi.

“Geçici yönetim kurulunun taraflı ve seçimlere girecek olan gruplar arasında bulunan Orhan Gencebay'ın liderliğinde yürüttüğü ekibi açıkça öne çıkarması ve Arif Sağ başkanlığındaki gruba yönelik açık bir saf dışı etme operasyonudur" diyen Timisi, “Arif Sağ başkanlığındaki yöneticiler hakkında, Orhan Gencebay, Recep Ergül, Fuat Güner, Ahmet Selçuk İlkan ve Suat Suna tarafından yapılan şikayetlerdeki iddialar, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı müfettişler tarafından araştırılmış olup, bu şahısların mesnetsiz suçlamalarının asılsız olduğu, şikayet konuları ile ilgili hiçbir somut bilgi, belge veya delile rastlanmaması sebebiyle yönetim kurulu üyelerimiz hakkında herhangi bir idari işlem yapılmasına yer olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.