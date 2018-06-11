"MESAM'da adalet istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) eski geçici yönetim kurulu üyelerinden Coşkun Sabah ve Recep Ergül, mayıs ayında gerçekleştirilen "MESAM 9. Olağanüstü ve 15. Olağan Genel Kurulu"na ilişkin açıklamada bulundu.
Beşiktaş'da bir kafede yapılan toplantıda Sabah, genel kurulda yaşananlardan ve Türkiye'nin seçim hazırlığı içinde bulunmasından dolayı bir süre sessiz kalmayı tercih ettiklerini anlattı.
Sabah, MESAM'ın ısrarla siyasi bir ortama çekilmek istendiğinin altını çizerek, "Biz buna şiddetle karşıyız. MESAM'da siyaset yoktur. MESAM'da parti ayrımı, dil, din, mezhep ayrımı yoktur. Bunu üstüne basa basa söylüyoruz ve bundan çok rahatsızız." dedi.
Genel Kurul toplantısı sırasında MESAM'dan daha önce ihraç edilen üyelerin genel kurul oylamasıyla kurulun olduğu salona alındığını ifade eden Sabah, şöyle devam etti:
"Biz bu süreci hukukçularımıza danıştık. Şaşırdığımız ve beklemediğimiz bir olaydı. 2 hukukçumuzdan aldığımız kesin yanıt şudur ki 'haysiyet kurulu tarafından ihraç edilen üyeler, sadece ve sadece yargı yoluyla tekrar üyeliğe dönebilirler.' Yani yargı süreci başlar, yargı sonuçlanır, hakim kararını açıklar, ya MESAM üyeliğine dönmüştür ya da ihraç süresi devam eder. Biz de bu durum karşısında kurulda salonu terk etme kararı aldık ve uyguladık. Bu olay gerçekten tartışmasız bir ihlaldir."
- "MESAM'ın siyasi bir zemine taşınmasını hayretler içinde izliyoruz"
Eski MESAM Geçici Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Recep Ergül de "evrakta sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "suistimal", "usulsüzlük" gibi iddialar nedeniyle haklarında inceleme başlatılan ve 3 ayrı müfettiş raporuna konu olan MESAM üyelerinin, bir siyasi partiye mensup milletvekilleri, bazı basın yayın organları ve meslek birlikleri ile birlikte, kamuoyunda bir algı operasyonu ile mağdur oldukları algısını yarattıklarını söyledi.
Ergül, MESAM'ın Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir telif birliği olduğuna vurgu yaparak, "Mali ve idari açıdan, bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık son 10 yılda, defalarca kez MESAM'a uyarı vermiş olmasına rağmen, gereği yerine getirilmemiştir. Bunlar, teknik konulardır. Mevzuata uymamak, usulsüzlük yapmak ve benzeri konulardır. Siyasi bir zemine taşınmasını hayretler içinde izliyor ve üzülüyoruz." ifadelerini kullandı.
MESAM'ın 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Genel Kurulunda birçok skandal yaşandığını ifade eden Ergül, şunları kaydetti:
"Önceden örgütlendikleri ve planlama yaptıkları anlaşılan bir grup, çirkin bir organizasyonla, genel kurula katılan sanatçıları huzursuz etmek, salondan çıkartmak için insana yakışmayacak her türlü yol ve yönteme başvurmuşlardır. Bakanlık teftiş kurulu müfettişlerince hazırlanan ve çok sayıda usulsüzlük tespit edilen inceleme raporlarının okunmasını, korkunç bir kargaşa çıkartarak engellemişlerdir. Yuh çekmek, küfür etmek, tehdit etmek, sataşmak gibi her türlü çirkinlik karşısında kurula katılan yaklaşık 450 kişi sükunetini koruyarak karşılık vermemiş ve böylece olayların önüne geçilmiştir. 40 oy farkla seçilen Divan Heyeti, küfürbaz grubun her istediğini yapmış ve onlarca skandala imza atmıştır."
- "Divan heyeti görevi kötüye kullanmıştır"
Ergül, olağan üstü genel kurulda alınan skandal kararlara ilişkin ise şunları söyledi:
"Olağanüstü Genel Kurul gündeminde, 1’inci sırada yer alan müfettiş raporlarının okunmasına izin vermeden, haysiyet kurulu kararlarını iptal ettirip, ihraç olmuş üyeleri genel kurula alarak oy kullandırtmışlardır. Oysa haysiyet kurulu kararları, sadece yargı yoluyla iptal edilebilmektedir. Olağanüstü genel kurul, tamamen amacından çıkmış ve aykırı pek çok önerge kabul görmüştür. Seçme ve seçilme hakları olmayan 100 civarındaki üyeyi, skandal bir kararla üyeliğe alıp oy kullandırtmışlardır. Aynı şekilde MESAM mevzuatı gereği, iki olağan genel kurul arasındaki para kriterini yakalamış olan asıl üyelerin, üyelikleri 1 yılı doldurmadığı gerekçesiyle bir önerge verilerek hazirundan çıkarılmaları karara bağlanmıştır. Seçme ve seçilme hakkı olmayan, son güncel hazirun cetvellerinde isimleri olmayan yüzlerce üye oy kullanmış ve bunlardan ikisi şaşırtıcı bir şekilde üye üst kuruluna seçilmiştir. Zorbalık yöntemlerine başvurarak aldıkları ve aldırdıkları kararla bağlı bulunduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığını tanımayan, inceleme raporlarını yok sayan, haklarında onlarca şaibe bulunan şahıslar, Divan Heyetine bile bile suç işletmiş ve divan heyeti de görevi kötüye kullanmıştır."
Divan heyeti hakkında da hukuki bir sürecin başlatıldığını kaydeden Recep Ergül, "MESAM üyelerinin ezici bir çoğunluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığından genel kurulun iptalini istemektedir. Kurul sırasında salonu boşaltan yüzlerce MESAM üyesinin tutanakları ve dilekçeleri de Bakanlığa ulaştırılmıştır. Biz sadece MESAM'da adalet istiyoruz." dedi.
Toplantıda MESAM geçici yönetim kurulunun Haysiyet Kurulu Başkanı Mustafa Özkent de kısa bir konuşma yaptı.
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