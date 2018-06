"MESAM'da adalet istiyoruz"

"Önceden örgütlendikleri ve planlama yaptıkları anlaşılan bir grup, çirkin bir organizasyonla, genel kurula katılan sanatçıları huzursuz etmek, salondan çıkartmak için insana yakışmayacak her türlü yol ve yönteme başvurmuşlardır. Bakanlık teftiş kurulu müfettişlerince hazırlanan ve çok sayıda usulsüzlük tespit edilen inceleme raporlarının okunmasını, korkunç bir kargaşa çıkartarak engellemişlerdir. Yuh çekmek, küfür etmek, tehdit etmek, sataşmak gibi her türlü çirkinlik karşısında kurula katılan yaklaşık 450 kişi sükunetini koruyarak karşılık vermemiş ve böylece olayların önüne geçilmiştir. 40 oy farkla seçilen Divan Heyeti, küfürbaz grubun her istediğini yapmış ve onlarca skandala imza atmıştır."

- "Divan heyeti görevi kötüye kullanmıştır"

Ergül, olağan üstü genel kurulda alınan skandal kararlara ilişkin ise şunları söyledi:

"Olağanüstü Genel Kurul gündeminde, 1’inci sırada yer alan müfettiş raporlarının okunmasına izin vermeden, haysiyet kurulu kararlarını iptal ettirip, ihraç olmuş üyeleri genel kurula alarak oy kullandırtmışlardır. Oysa haysiyet kurulu kararları, sadece yargı yoluyla iptal edilebilmektedir. Olağanüstü genel kurul, tamamen amacından çıkmış ve aykırı pek çok önerge kabul görmüştür. Seçme ve seçilme hakları olmayan 100 civarındaki üyeyi, skandal bir kararla üyeliğe alıp oy kullandırtmışlardır. Aynı şekilde MESAM mevzuatı gereği, iki olağan genel kurul arasındaki para kriterini yakalamış olan asıl üyelerin, üyelikleri 1 yılı doldurmadığı gerekçesiyle bir önerge verilerek hazirundan çıkarılmaları karara bağlanmıştır. Seçme ve seçilme hakkı olmayan, son güncel hazirun cetvellerinde isimleri olmayan yüzlerce üye oy kullanmış ve bunlardan ikisi şaşırtıcı bir şekilde üye üst kuruluna seçilmiştir. Zorbalık yöntemlerine başvurarak aldıkları ve aldırdıkları kararla bağlı bulunduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığını tanımayan, inceleme raporlarını yok sayan, haklarında onlarca şaibe bulunan şahıslar, Divan Heyetine bile bile suç işletmiş ve divan heyeti de görevi kötüye kullanmıştır."