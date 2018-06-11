"MESAM'da adalet istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) eski geçici yönetim kurulu üyelerinden Coşkun Sabah ve Recep Ergül, mayıs ayında gerçekleştirilen "MESAM 9. Olağanüstü ve 15. Olağan Genel Kurulu"na ilişkin açıklamada bulundu. Beşiktaş'da bir kafede yapılan toplantıda Sabah, genel kurulda yaşananlardan ve Türkiye'nin seçim hazırlığı içinde bulunmasından dolayı bir süre sessiz kalmayı tercih ettiklerini anlattı. Sabah, MESAM'ın ısrarla siyasi bir ortama çekilmek istendiğinin altını çizerek, "Biz buna şiddetle karşıyız. MESAM'da siyaset yoktur. MESAM'da parti ayrımı, dil, din, mezhep ayrımı yoktur. Bunu üstüne basa basa söylüyoruz ve bundan çok rahatsızız." dedi. Genel Kurul toplantısı sırasında MESAM'dan daha önce ihraç edilen üyelerin genel kurul oylamasıyla kurulun olduğu salona alındığını ifade eden Sabah, şöyle devam etti: "Biz bu süreci hukukçularımıza danıştık. Şaşırdığımız ve beklemediğimiz bir olaydı. 2 hukukçumuzdan aldığımız kesin yanıt şudur ki 'haysiyet kurulu tarafından ihraç edilen üyeler, sadece ve sadece yargı yoluyla tekrar üyeliğe dönebilirler.' Yani yargı süreci başlar, yargı sonuçlanır, hakim kararını açıklar, ya MESAM üyeliğine dönmüştür ya da ihraç süresi devam eder. Biz de bu durum karşısında kurulda salonu terk etme kararı aldık ve uyguladık. Bu olay gerçekten tartışmasız bir ihlaldir."

- "MESAM'ın siyasi bir zemine taşınmasını hayretler içinde izliyoruz" Eski MESAM Geçici Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Recep Ergül de "evrakta sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "suistimal", "usulsüzlük" gibi iddialar nedeniyle haklarında inceleme başlatılan ve 3 ayrı müfettiş raporuna konu olan MESAM üyelerinin, bir siyasi partiye mensup milletvekilleri, bazı basın yayın organları ve meslek birlikleri ile birlikte, kamuoyunda bir algı operasyonu ile mağdur oldukları algısını yarattıklarını söyledi. Ergül, MESAM'ın Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir telif birliği olduğuna vurgu yaparak, "Mali ve idari açıdan, bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık son 10 yılda, defalarca kez MESAM'a uyarı vermiş olmasına rağmen, gereği yerine getirilmemiştir. Bunlar, teknik konulardır. Mevzuata uymamak, usulsüzlük yapmak ve benzeri konulardır. Siyasi bir zemine taşınmasını hayretler içinde izliyor ve üzülüyoruz." ifadelerini kullandı. MESAM'ın 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Genel Kurulunda birçok skandal yaşandığını ifade eden Ergül, şunları kaydetti: