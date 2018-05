 MESAM'DAN AÇIKLAMA: SORUN, ORHAN GENCEBAY VE ARİF SAĞ SORUNU DEĞİLDİR

Haber - Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Recep Ergül, 31 Mayıs'ta MESAM'ın 9. Olağanüstü ve 15. Olağan Genel Kurulları'nın bir arada yapılacağını açıkladı. MESAM da yaşanan sorun için "Arif Sağ ve Orhan Gencebay sorunu değil" ifadelerini kullanan Ergül, "Adil, şeffaf, denetlenebilen, her kuruşunu özenle harcayan, savurganca harcamalar yapmak yerine üyesine sahip çıkan, üyesini mağdur etmeyen bir MESAM'ı yeniden inşa etmeyi diliyoruz" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın MESAM'a geçici olarak atadığı Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sabah ile Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Ergül, Fuat Güner ve Vedat Çetinkaya görevden alınan eski MESAM yönetimi hakkında bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan raporun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmak ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. MESAM'ın Şişli'deki merkez binasında konuyla ilgili düzenlenen konuşan Coşkun Sabah MESAM'a üye olarak atandıktan sonra yönetimin aldığı kararla başkanlığa getirildiğini söyledi.

"MESAM'I YENİDEN İNŞA ETMEYİ DİLİYORUZ"

"MESAM da yaşanan sorun, Arif Sağ ve Orhan Gencebay sorunu değildir" diyen Ergül, "MESAM da yaşanan sorunlar kısaca; mevzuatlara uymamak, kural tanımamak, medeni bir ortamda fikirsel tartışmalara izin vermeyip zorbalık yöntemlerine başvurmak, haysiyet kurulu ile işbirliği yaparak muhalif üyeleri ihraç etmek, üyelerin teliflerini artıracak doğru dürüst hiçbir çalışma yapmamak, yapmak isteyenleri engellemek, gücü sürekli elinde bulundurmak için her türlü anti demokratik ve zalimce usul ve yöntemlere başvurmak, seçim kazanmak uğruna her türlü yalan, iftira ve çirkin propaganda yapmak, defalarca kez uyarılmalarına rağmen kurumun parasını özensiz harcamak, korkunç bir savurganlık ve buna benzer çok sayıda sorun mevcuttur. Bu sorunları yaratan kişilerin kimler olduğu da bakanlık müfettişleri tarafından belirtilmiştir. Adil, şeffaf, denetlenebilen, her kuruşunu özenle harcayan, savurganca harcamalar yapmak yerine üyesine sahip çıkan, üyesini mağdur etmeyen bir MESAM'ı yeniden inşa etmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

