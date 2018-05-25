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Mescid-i Aksa’da 200 bin kişi cuma namazı kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 200 bin Filistinli, ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti - İsrail, etrafı Ayrım Duvarı'yla çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken, abluka altındaki Gazzelilerin de girişine izin vermedi

KUDÜS (AA) - Filistinliler, İsrail’in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının ikinci cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazı için Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 200 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı.

- Hutbede birlik çağrısı yapıldı

Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne okuduğu cuma hutbesinde, İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı.

Şeyh Ebu Suneyne, İslam tarihinden örnekler verdiği Cuma hutbesinde, Gazze’de yaşanan insani krize vurguda bulunarak, İslam düşmanlarının Müslümanlar arasına fitne ve nifak tohumları ektiğini, bu süreçte de başarılı olduklarına dikkati çekti.

- Namazın ardından izdiham yaşandı

Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Aksa ve Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayının görevlendirdiği bazı gönüllü Filistinliler, kalabalığın üzerine seyyar fıskiyelerle su serperek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalıktan ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.

Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.

- Abluka ve Ayrım Duvarı engel oldu

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den ise Filistinlilerin girişine izin vermedi.

İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

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Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs Mescid-i Aksa

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