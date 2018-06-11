Mescid-i Aksa'da 350 bin kişi Kadir Gecesi'ni ihya etti

KUDÜS (AA) - Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da yüz binlerce Müslüman tarafından ihya edildi.

İsrail güçlerinin baskı, kısıtlama ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen yüz binlerce Filistinli Müslüman Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'ni ihya etmek üzere Mescid-i Aksa’ya geldi.

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, Kadir Gecesi'ni ihya etmek için Harem-i Şerif’i hıncahınç doldurdu.

Yüz binlerce Filistinli ile kılınan teravih namazın ardından yapılan duada Filistin'in işgalden kurtuluşu, Müslümanların birliği ve İslam ülkelerindeki savaşların sona ermesi istendi.