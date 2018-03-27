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Mescid-i Aksa’da ’Hamursuz Bayramı’ gerilimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

İsrail, Hamursuz Bayramı’na (Pesah) kadar Müslümanların Mescid-i Aksa’yı boşaltmalarını istedi.İsrailli yetkililer, Hamursuz Bayramı’na (Pesah) kadar kurban kesimi nedeniyle Müslümanlardan, 30 Mart’a kadar Mescid-i Aksa’yı boşaltmalarını istedi.

İsrail, Hamursuz Bayramı’na (Pesah) kadar Müslümanların Mescid-i Aksa’yı boşaltmalarını istedi.
İsrailli yetkililer, Hamursuz Bayramı’na (Pesah) kadar kurban kesimi nedeniyle Müslümanlardan, 30 Mart’a kadar Mescid-i Aksa’yı boşaltmalarını istedi. Yahudiler tarafından ise Mescid-i Aksa’nın kapılarına, "Yahudi dini gereğince kurban sunusu için Pesah’ta Tapınak Tepesi’nin boşaltılması gerekir" yazılı notlar asıldı. Ayrıca İsrail kuvvetleri, Eski Kent çevresinde ve kentin ana girişlerinde güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı.

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