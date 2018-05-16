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Mescid-i Aksa’da ilk teravih kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı dolduran on binlerce Müslüman, ramazanın ilk teravih namazını kıldı

KUDÜS (AA) – İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Mescid-i Aksa'yı dolduran on binlerce Müslüman, ilk teravih namazını kıldı.

Harem-i Şerif'in avlularını dolduran Filistinliler, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'de 62 Filistinliyi şehit etmesi nedeniyle bu yıl ramazan ayına buruk bir havada girdi.

Bu yıl Gazze'deki Filistinli Müslümanların Kudüs'e gelişine izin vermeyen İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 40 yaş üstü Filistinlilerin ise sadece cuma günleri Mescid-i Aksa'ya gelmelerine izin vereceğini açıklamıştı.

Ramazan ayının başlangıcı için hilali çıplak gözle görmenin ölçü alındığı Filistin'de, Kudüs ve Filistin Müftülüğü tarafından hilalin görülmediği belirtilerek şaban ayının 30'a tamamlanacağı ve ilk teravihin çarşamba akşamı kılınacağı ilan edilmişti.

Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında bulunuyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci mevcut. Uluslararası hukukta buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İsrail, inşa ettiği "Ayrım Duvarı" ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini de engelliyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail yönetimi, Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine de yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal Yahudi örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğunu iddia ederek Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.

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Mescidi Aksa Filistin israil Kudüs

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