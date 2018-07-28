HABER

"Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar tehlikeli bir terör eylemidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 00:16 | Son Güncelleme

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi: - "Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleşen saldırılar tehlikeli bir terör eylemidir. Bu olaylar Kudüs şehrine zarar vermek için yerleşimci ve terör hükümeti tarafından planlanan kasıtlı bir saldırganlıktır"

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, ABD'nin desteklediği İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını "tehlikeli bir terör eylemi" olarak niteledi.

İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleşen saldırılar tehlikeli bir terör eylemidir. Bu olaylar Kudüs şehrine zarar vermek için yerleşimci ve terör hükümeti tarafından planlanan kasıtlı bir saldırganlıktır." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin tam desteği ile İsrail’in Harem-i Şerif’i zamansal ve mekansal olarak bölmeyi planladığına işaret edilen açıklamada, Arap ve İslam dünyasına, Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa'da yaşananlara karşı durma çağrısı yapıldı.

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmıştı. Baskın sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu.

İsrail polisi, birkaç saat sonra Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
Çökme riski olan binanın boşatılmasıÇökme riski olan binanın boşatılması
'Kanlı Ay' İstanbul semalarında'Kanlı Ay' İstanbul semalarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Islami Cihad kınadı

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Diğer Haberler
Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.