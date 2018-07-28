"Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar tehlikeli bir terör eylemidir"

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, ABD'nin desteklediği İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını "tehlikeli bir terör eylemi" olarak niteledi.
İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleşen saldırılar tehlikeli bir terör eylemidir. Bu olaylar Kudüs şehrine zarar vermek için yerleşimci ve terör hükümeti tarafından planlanan kasıtlı bir saldırganlıktır." ifadelerine yer verildi.
ABD'nin tam desteği ile İsrail’in Harem-i Şerif’i zamansal ve mekansal olarak bölmeyi planladığına işaret edilen açıklamada, Arap ve İslam dünyasına, Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa'da yaşananlara karşı durma çağrısı yapıldı.
İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmıştı. Baskın sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu.
İsrail polisi, birkaç saat sonra Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.
Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu
Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı
Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!