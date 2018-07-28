"Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar tehlikeli bir terör eylemidir"

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, ABD'nin desteklediği İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını "tehlikeli bir terör eylemi" olarak niteledi.

İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleşen saldırılar tehlikeli bir terör eylemidir. Bu olaylar Kudüs şehrine zarar vermek için yerleşimci ve terör hükümeti tarafından planlanan kasıtlı bir saldırganlıktır." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin tam desteği ile İsrail’in Harem-i Şerif’i zamansal ve mekansal olarak bölmeyi planladığına işaret edilen açıklamada, Arap ve İslam dünyasına, Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa'da yaşananlara karşı durma çağrısı yapıldı.

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmıştı. Baskın sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu.

İsrail polisi, birkaç saat sonra Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.

