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"Mescid-i Aksa'yı kurtarın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi: "Arap ve İslam dünyasına, aşırı sağcı işgal hükümetinin tasarrufları nedeniyle yaşanması muhtemel felaketlerin önünü almak için ve çok geç olmadan Mescid-i Aksa’yı kurtarmak adına harekete geçme çağrısı yapıyoruz" "İşgal polisi, hükümeti ve makamları Mescid-i Aksa üzerinde tam egemenlik kurmak için tehlikeli planlarını uygulamaya çalışıyor" "İşgal devletinin söz konusu sistematik ırkçı politikası kimsenin sonundan memnun olmayacağı durumlara yol açacaktır"

KUDÜS (AA) - Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Arap ve İslam dünyasına İsrail’in egemenlik kurmaya çalıştığı Mescid-i Aksa’yı kurtarma çağrısı yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam dünyasına, aşırı sağcı işgal hükümetinin tasarrufları nedeniyle yaşanması muhtemel felaketlerin önünü almak için ve çok geç olmadan Mescid-i Aksa’yı kurtarmak adına harekete geçme çağrısı yapıyoruz." denildi.

Fanatik Yahudilerin İsrail polisinin silah ve işgal gücüyle ramazan ayının son on günü içinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledikleri belirtilen açıklamada, “İşgal polisi, hükümeti ve makamları Mescid-i Aksa üzerinde tam egemenlik kurmak için tehlikeli planlarını uygulamaya çalışıyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’yı yıkıp yerine sözde “Süleyman mabedi” inşa etmeyi planlayan fanatik Yahudi hareketleri ile koordineli bir şekilde hareket ettiğine dikkat çekilerek, “İşgal devletinin söz konusu sistematik ırkçı politikası kimsenin sonundan memnun olmayacağı durumlara yol açacaktır.” uyarısında bulunuldu.

İsrail’in aşamalı olarak Mescid-i Aksa üzerinde tam egemenlik kurmaya çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşgal devleti ve kollarının yapmış olduğu zalimane uygulamalar, sadece Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini değiştiremeyecektir."

- Fanatik Yahudilerin baskınları

İsrail polisi korumasında bu sabah Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere ve turistlere ramazanın son on günü münasebetiyle itikafta bulunan Müslümanlar tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa’da bulunan Kıble Mescidi önünde Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa için “Tapınak Dağı” ifadesi kullanılarak, “Bu sabah Tapınak Dağı'nda turistlerin bölgeyi ziyaret ettiği sırada maskeli zanlılar bölgedeki turistlere ve polislere taş attı. Polis, olaylara karışan iki şüpheliyi gözaltına aldı.” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca polisin devam eden soruşturmanın bir parçası olarak başka Filistinlileri de aradığı belirtilerek, Mescid-i Aksa’da yaşanan olayda biri polis, biri turist olmak üzere iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail polisi, dün sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki olarak Kıble Mescidi önünde Kur’an-ı Kerim okuyan 12 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif’te dini ayinlerin yanı sıra ibadet eden Müslüman kadınlara yönelik ahlaksız davranışlar sergilemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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