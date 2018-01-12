Mescidi Aksa'da gösteri

KUDÜS (AA) –ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da protesto edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından Harem-i Şerif'in avlusunda toplanan onlarca Filistinli, "Kudüs Araplarındır", "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Aksa" şeklinde sloganlar atarak ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi.

Filistin bayrağının açıldığı gösteriye, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyan bir Türk grubu da destek verdi.

- Mescid-i Aksa'da 40 bin kişilik cuma namazı

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatip, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'da 40 bin Müslümanın cuma namazı kıldığını" belirtti.

Aksa'da cuma hutbesini okuyan Şeyh Yusuf Ebu Suneyne de ABD'nin Kudüs kararının "zalimane, geçersiz ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan onlarca İsrail polisinin ise kutsal mabede gelen bazı Müslümanları kimlik kontrolünden geçirmesi dikkati çekti.

(AA)