Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Filistin Vakıflar ve Din işleri Bakanlığı Mescidi Aksa’da Ramazan ayı hazırlıklarına başladı.

Filistin Vakıflar ve Dinişleri Bakanlığı 15 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayı için Mescidi Aksa’da iftar çadırları kurmaya başladı. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri yaptığı açıklamada, Bakanlık tüm namazların zamanlarını kapsayan Ramazan ayı için bir program hazırladığını belirtildi.