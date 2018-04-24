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Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

Filistin Vakıflar ve Din işleri Bakanlığı Mescidi Aksa’da Ramazan ayı hazırlıklarına başladı.Filistin Vakıflar ve Dinişleri Bakanlığı 15 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayı için Mescidi Aksa’da iftar çadırları kurmaya başladı.

Filistin Vakıflar ve Din işleri Bakanlığı Mescidi Aksa’da Ramazan ayı hazırlıklarına başladı.
Filistin Vakıflar ve Dinişleri Bakanlığı 15 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayı için Mescidi Aksa’da iftar çadırları kurmaya başladı. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri yaptığı açıklamada, Bakanlık tüm namazların zamanlarını kapsayan Ramazan ayı için bir program hazırladığını belirtildi.

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

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Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
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Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
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Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
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Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
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Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
6 / 14

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
7 / 14

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
8 / 14

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
9 / 14

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
10 / 14

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
11 / 14

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
12 / 14

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
13 / 14

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
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Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
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