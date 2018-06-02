"Meselemiz Türkiye olsun"

"Aynı zamanda, hayata geçirmek üzere önemli bir merhale kat ettiğimiz girişim sermayesi fonu ile büyüme potansiyeli olan girişimleri veya işletmeleri, ortaklık yoluyla finanse eden bir model ortaya koyuyoruz. Tarımsal yatırım fonu ile yeni bir tarım iş modeli oluşturuyoruz. Ayrıca küçük sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri, bir alternatifle buluşturmayı amaçladığımız, yoğun ve titiz çalışma neticesinde ortaya koyduğumuz orta ölçekli sanayi bölgeleri projesini çok yakında hayata geçiriyoruz. Bu proje 81 ilde birer orta ölçekli sanayi bölgesi tesis edilmesini ifade ediyor. Biz, çalışmanın gücüne ve hep birlikte büyümeye inanıyoruz. Sermayenin çoğalması ancak gelirlerin birikmesiyle mümkündür."

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- 24 Haziran'da yapılacak seçimler

Kaan, Türkiye'nin yeni bir seçim sürecine girdiğine de değinerek, "Erken seçimin, iş dünyamız ve ülkemiz için son derece doğru bir karar olduğu kanaatindeyiz. Çünkü iş dünyası istikrar, huzur ve güven ortamına ihtiyaç duyar ancak bu koşullarda önünü görebilir ve yatırımlarını sağlıklı bir şekilde yönlendirebilir. İstikrar da ancak ve ancak güçlü bir siyasi irade, güçlü bir iktidarla mümkün kılınabilmektedir." şeklinde konuştu.