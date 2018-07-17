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Mesin'de öz kızlarına cinsel istismarda bulunan babaya mahkemeden rekor ceza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 16:27 | Son Güncelleme

Van depreminden sonra yerleştikleri Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllarca öz kızlarından birine cinsel istismar, diğer 2 kızına tacizde bulunduğu öne sürülen baba İ.Z. 183 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mesin'de öz kızlarına cinsel istismarda bulunan babaya mahkemeden rekor ceza!

Van'da 2011 yılında yaşanan depremden sonra ailesini alarak Tarsus'a yerleşen İ.Z., iddiaya göre o dönem 11 yaşında olan öz kızı Z.Z.'ye cinsel istismarda bulundu. Şiddet de uyguladığı kızına zorla cinsel içerikli videolar izlettirdiği öne sürülen İ.Z., diğer çocuklarını ve eşini de darp etmeye başladı. Z.Z. tehdit ve baskı nedeniyle yaşadıklarını annesine anlatamadı.

ANNE KIZIYLA KONUŞUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, 6 yıl boyunca 5-6 kez babasının tacizlerine maruz kalan Z.Z.'nin psikolojinin bozulmasından ve baba İ.Z.'nin davranışlarından şüphelenen anne ve büyük abla, küçük kızla konuşunca olay ortaya çıktı.

ARALIK AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Z.Z.'den küçük olan 2 kızına daha önce tacizde bulunduğu öne sürülen İ.Z. ailenin şikayeti üzerine önce gözaltına alındı ve geçen aralık ayında tutuklandı.

183 YIL HAPİS CEZASI

Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 6'sı kız 7 çocuk babası İ.Z., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Karar duruşmasına çıkan İ.Z. 183 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Adliye önünde toplanan sivil toplum örgütleri çocuk istismarına tepki gösterdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
van depremi Mersin Tarsus cinsel istismar

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