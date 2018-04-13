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MESKİ’nin Tarsus’taki kanalizasyon çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:33 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi’ndeki yeni yerleşim alanında, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli altyapı temin etmek üzere kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamladı.MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’un Altaylılar Mahallesi’nde imara yeni açılan bölgede kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlandı.

MESKİ’nin Tarsus’taki kanalizasyon çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi’ndeki yeni yerleşim alanında, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli altyapı temin etmek üzere kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tamamladı.
MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’un Altaylılar Mahallesi’nde imara yeni açılan bölgede kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlandı. 6 aylık bir süre içerisinde yaklaşık 4 bin 900 metre kanalizasyon şebeke hattı döşemesi ile birlikte, bölgede ikamet edecek vatandaşlara sağlıklı ve güvenli kanalizasyon altyapısı temin edilerek atıksu sorunları yaşamalarının önüne geçildi.
Ayrıca Tarsus’taki muhtelif kanalizasyon şebeke döşeme çalışmaları kapsamında Şahin, Kırklarsırtı, Kavaklı, Fahrettin Paşa, Akşemsettin, Gazipaşa, Öğretmenler, Reşadiye mahalleleri ve Yüzbaşı Caddesi’nde yaklaşık 6 bin 278 metre kanalizasyon şebeke hattı döşenerek mahallelerin kanalizasyon sorunu çözüme kavuşturuldu.
Altaylılar Mahalle Muhtarı Mehmet Ölmez, “Mahallemiz şehir merkezinde ve hızlı gelişen bir konumda olduğu için her gün yeni bir yapılaşmayla karşılaşıyoruz. Yapılaşmanın başladığı parsellerde inşa edilen yeni konutlara altyapı ihtiyacı nedeniyle MESKİ yetkilileri kanalizasyon çalışması geçekleştirdi. Gerek içme suyu gerekse kanalizasyon çalışmalarından oldukça memnunuz" dedi.

MESKİ’nin Tarsus’taki kanalizasyon çalışmaları sürüyor

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