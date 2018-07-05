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"Mesleğimizi yaparken hata yapma lüksümüz yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Su altında sportif faaliyetlerinin yanı sıra kaynak ve enkaz kesme gibi çalışmalar gerçekleştiren dalgıçlar, tehlikeli bir meslek yapmalarına karşın deniz altındaki hayatı keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor - Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Tarakçı: - "Mesleğimizi yaparken hata yapma lüksümüz yok. Yapacağımız ve geri dönüşü olmayan bir hata ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle her dalgıç belirlenen kurallara harfiyen uymak zorundadır"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Suyun metrelerce altında sportif faaliyetlerinin yanı sıra kaynak ve enkaz kesme gibi işlemler gerçekleştiren dalgıçlar, tehlikeli bir iş olmasına karşın mesleklerini severek yapıyor.

Meslekleri sayesinde deniz altındaki ihtişamlı yaşamı görme fırsatı yakalayan dalgıçlar, gelişen teknolojiyi kullanarak sportif faaliyetlerin yanı sıra su altında kaynak ve enkaz kesme gibi çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Batıklarda enkaz kesme çalışmaları, devasa gemilerin yapımında ise kaynak işiyle uğraşan dalgıçlar, işleri sırasında hata oranını sıfıra indirgemeye gayret gösteriyor.

Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Rasim Yaşar Tarakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dalgıçlığın zor ancak bir o kadar zevkli bir meslek olduğunu söyledi.

İş esnasında hata oranının sıfır olması gereken meslek grupları arasında dalgıçlığın da yer aldığını anlatan Tarakçı, "Bir dalgıç kendi hatası dışında bir olayla karşılaştığında panik yapmaz, bir değil iki planı varsa en tehlikeli durumlardan dahi kurtulabilir." dedi.

- Kesinlikle kurallar dışına çıkılmamalı

Su altında birinci önceliklerinin disiplin olduğuna işaret eden Tarakçı, disiplinsiz bir hareketin dalgıcın hem kendi hem de yanındaki arkadaşının hayatını tehlikeye atacağını vurguladı.

Tonlarca ağırlığa sahip gemilerin yapımı sırasında bir dalgıcın "Ben şunu deneyeyim" gibi bir harekette bulunma şansı olmadığına dikkati çeken Tarakçı, şöyle devam etti:

"Mesleğimizi yaparken hata yapma lüksümüz yok. Yapacağımız ve geri dönüşü olmayan bir hata ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle her dalgıç belirlenen kurallara harfiyen uymak zorundadır. Sportif dalışlar kurallara uyulduğunda çok zevklidir ama profesyonel dalış esnasında çoğu zaman elimizi dahi görmeden çalışırız. Derin deniz, akarsular, göller gibi yerlerde dalış yapıyoruz. Dolayısıyla buralarda çalışma yaparken çok ama çok dikkati olmak durumundasınız."

Tarakçı, dalgıçların su altında iken her duruma karşı A ve B planları olması gerektiğinin altını çizerek, "Sportif dalış yaparken bir dalgıca misina veya bir ağ takılabilir. Panik yapmadan sakin kalınırsa kolayca keserek bundan kurtulabilir ancak profesyonel dalış öyle değil. Tonlarca ağırlığında sacın altında kalabilirsiniz. Böyle bir durumda yapılması gereken tek şey, hata yapmayacaksınız." ifadesini kullandı.

- "Ancak suyun altını sevenler bu işi yapabilir"

Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Programı 2. sınıf öğrencisi Mert Yılmaz ise dalgıçlık mesleğinin zor olduğunu ancak suyun altını sevenlerin bu işi yapabileceklerini söyledi.

Aldıkları eğitim sayesinde neleri yapmamaları ve yapmaları gerektiğini iyi bildiklerine işaret eden Yılmaz, "Mesela kaynak yaparken dikkatli olunmazsa elektrik akımına kapılabilirsiniz. Ben genç bir dalgıç olarak kurallara harfiyen uyuyorum. Çünkü aldığımız eğitimde bize söylendiği gibi hata yaparsanız, geri dönüşü zor olabilir. O nedenle disiplin ve dikkat en üst seviyede olmalı." dedi.

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