Meslek liselerinin önemi anlatıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde meslek liselerinin önemini anlatan toplantı yapıldı.

Meslek liselerinin ele alındığı toplantı Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, Şube Müdürleri Muhittin Bulut, Mehmet Bulut, Okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Meslek liselerinin ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılması için karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, öğrenci ve velilere önemi anlatıldı.

Mesleki eğitimi yaygınlaştırma ve bütün hedef kitleye ulaştırmak amacıyla toplantı yaptıklarını aktaran Dinler,"Mesleki eğitimi sağlıklı yönlendirebilirsek meslek liselerine yönlendirmede o kadar çok başarılı oluruz. Bu konuda meslek çok önemlidir. Piyasada çok ihtiyaç olmasına rağmen kalifiyeli eleman eksikliğinden dolayı işverenler sıkıntı yaşıyor. Gençlerimizi mesleki eğitime yönlendiremiyoruz. Bu noktada hep beraber çalışıp gençlerimizi mesleki eğitime yönlendirebilirsek ülkemizin aydınlık geleceğine daha rahat bakabiliriz. İlçemizdeki okul yöneticileriyle bir araya gelip mesleki eğitimi tartışıp öğrenci ve velilerimizi bilgilendireceğiz” dedi.