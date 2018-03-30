HABER

Meslek liselerinin önemi anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Genç ilçesinde meslek liselerinin önemini anlatan toplantı yapıldı.Meslek liselerinin ele alındığı toplantı Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde yapıldı.

Meslek liselerinin önemi anlatıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde meslek liselerinin önemini anlatan toplantı yapıldı.
Meslek liselerinin ele alındığı toplantı Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, Şube Müdürleri Muhittin Bulut, Mehmet Bulut, Okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Meslek liselerinin ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılması için karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, öğrenci ve velilere önemi anlatıldı.
Mesleki eğitimi yaygınlaştırma ve bütün hedef kitleye ulaştırmak amacıyla toplantı yaptıklarını aktaran Dinler,"Mesleki eğitimi sağlıklı yönlendirebilirsek meslek liselerine yönlendirmede o kadar çok başarılı oluruz. Bu konuda meslek çok önemlidir. Piyasada çok ihtiyaç olmasına rağmen kalifiyeli eleman eksikliğinden dolayı işverenler sıkıntı yaşıyor. Gençlerimizi mesleki eğitime yönlendiremiyoruz. Bu noktada hep beraber çalışıp gençlerimizi mesleki eğitime yönlendirebilirsek ülkemizin aydınlık geleceğine daha rahat bakabiliriz. İlçemizdeki okul yöneticileriyle bir araya gelip mesleki eğitimi tartışıp öğrenci ve velilerimizi bilgilendireceğiz” dedi.

Meslek liselerinin önemi anlatıldı

Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!
Çok sayıda TSK personeline operasyon!Çok sayıda TSK personeline operasyon!
3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! 3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.