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Meslek liseliler, ihtiyaç sahiplerinin evinde onarım yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi’ kapsamında, Samsun Atakum Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onararak kullanılır hale getiriyor.

Meslek liseliler, ihtiyaç sahiplerinin evinde onarım yapıyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi’ kapsamında, Samsun Atakum Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onararak kullanılır hale getiriyor.
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlattığı ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi’ kapsamında Atakum Meslek Teknik Anadolu Lisesi 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri, il veya ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi ailelerin evleri ile eşyalarının bakım ve onarımlarını yapıyor. Öğrenciler tespit edilen iki evden birinin onarımını tamamladı. Öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla evin dış cephesini ve merdiveninin korkuluklarını boyadı, elektrik ve su tesisatını kontrol edip onardı, çatı yalıtımı yaptı.
Öğrencilerin projeye severek katkı sunduğunu belirten Atakum Meslek Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zekai Işıkdemir, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nün ‘Okullar Ailelerle Buluşuyor’ projesi vardı. Biz de okulumuzun hemen yakınında bulunan ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz bir ailenin evini, okulumuzun bölümleri içerisindeki tesisat teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi ve inşaat teknolojisi öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte baştan aşağıya onardık. Elimizden geldiği kadarıyla okulun imkanlarını kullanarak hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz okulun elindeki mevcut malzemeleriyle birlikte bu ailenin evini güzelleştirmeye, daha kullanılabilir, yaşanabilir hale getirmeye çalıştık” dedi.
Şu ana kadar kendilerinin ulaşabildiği iki ev olduğunu belirten Işıkdemir, “Birincisini şu anda neredeyse tamamladık. İkincisine de yakın zamanda başlayacağız. Proje bu yıl içerisinde başladı. Devamı gelirse biz de katkımızı okul olarak yapmaya çalışacağız. Böylece hem okulumuzu tanıtıyoruz hem çevredeki insanların okul ile ilgili diyaloğunu artırıyoruz. Veli olarak biraz daha okulumuza olan bakışları değiştiririz. Çünkü meslek liselerinin çevredeki görüntüsü çok olumlu algılanmıyor. Bu algıyı da bir nebze olsun bertaraf etmiş olabiliriz” diye konuştu.

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Meslek liseliler, ihtiyaç sahiplerinin evinde onarım yapıyorMeslek liseliler, ihtiyaç sahiplerinin evinde onarım yapıyorMeslek liseliler, ihtiyaç sahiplerinin evinde onarım yapıyorMeslek liseliler, ihtiyaç sahiplerinin evinde onarım yapıyor

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