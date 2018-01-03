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Meslek lisesi öğrenciler okullarına engelli rampası yaptı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bir yandan uygulamalı eğitim yaparken, diğer yandan da engelleri ortadan kaldıran bir hizmete imza attı. Öğrenciler okul girişine engelli rampası yaparken, Müdür Adnan Çakır, tüm onarım işlerini öğrencilerin yaptığı okula dışarıdan usta girmediğini söyledi.

Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitim öğretimin bir parçası olarak gerçekleşen uygulamalı derslerde okulun eksiklerini tamamlıyor, eskiyen bölümleri ise yeniliyor. Tüm onarım ve tadilat işlerini öğrenciler yaptığı için okula dışarıdan usta girmiyor. Toplamda 317 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü lisenin inşaat, metal, mobilya, tesisat ve elektrik bölümündeki öğrenciler, 20 yıllık okul binasını bu şekilde baştan aşağıya yenilerken, son olarak okul girişine engelleri ortadan kaldıran bir rampa yaptı. Okulun yeni halini gören veliler, Müdür Adnan Çakır ile öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Öğrenciler ise okullarını güzelleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrenciler son olarak lise binasının girişi ve depo girişinde merdivenlerin bulunduğu alana bir süre önce engelliler için rampa yapmaya başladı. Kaba inşaatı tamamlanan ve fayansları kaplanan engelli rampası, son olarak metal bölümü öğrencilerinin korkuluklarını yapmasıyla tamamlanacak ve hizmete açılacak. Öğrenciler, böylesine anlamlı bir hizmete imza attıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

İnşaat bölümünde erkek öğrencilerle birlikte eğitim öğrenim gören Fatma Baltacı isimli kız öğrenci de çalıştı. Baltacı, "Yaptığımız projeleri okulumuzda değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızla beraber engelliler için yol yapıyoruz. Bu işi yaptığımız için çok mutluyuz" dedi.

Öğrencilere teşekkür eden Okul Müdürü Adnan Çakır ise şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz okulumuza engelli rampası yapıyor. Okulumuza inşaat ve tesisat için kesinlikle dışarıdan usta getirmiyoruz. Sadece engelli rampası değil okulun tüm onarım işlerini öğrencilerimizle yapıyoruz. Hem uygulamalı dersi görüyorlar hem de mesleği öğreniyorlar Bu şekilde okula dışarıdan usta girmiyor."

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