Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında, kimsesiz, yaşlı ve engelliler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tadilat ve tamirat işleri öğrenciler tarafından yapılıyor. Proje kapsamında kentte önce belirlenen kriterlere uygun ailelerin tespiti yapıldı. Daha sonra, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik, elektronik teknolojileri ve mobilya bölümü öğrencilerinden oluşturulan 5 kişilik öğrenci grubu, öğretmenleriyle birlikte Perli Mahallesi'nde bulunan Özden ailesini ziyaret etti. Önlüklerini giyen öğrenciler, eğitim aldığı bölüme göre çalışmaya başladı. Kimi dolapların gevşeyen kapakları ve kulplarının tamirini yaparken kimi öğrenciler de elektrik tesisatı ve anahtarların tamir ve bakımıyla ilgilendi. Lisenin makine teknolojisi öğretmeni Ahmet Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin okul ortamında ve atölyelerde öğrendikleri bilgi ve becerilerini, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde tadilat ve tamirat işlerini yaparak pekiştirdiklerini söyledi.

Arıkan, projeyle hem öğrencilerin iyilik yapma, hayır işleme duygusunun geliştiğini hem de meslek liselerinin tanıtımının yapıldığını belirterek, "Öğrencilerimizin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra onların vatandaşlarımıza yardım etmelerine de fırsat oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz burada, vatandaşlarımızın tahrip olan ev eşyalarını tamir edip tadilatını gerçekleştiriyorlar." diye konuştu. Bunun vatandaşları mutlu ettiğini ifade eden Arıkan, şöyle devam etti: "Bugün de Abdurrahman amcamızı ziyarete geldik. Öğrencilerimiz burada dolapların ve elektrik tesisatlarının ufak tefek tamiratlar yapıyor. Okullarımızın bulundukları yöreye, topluma birçok faydaları var. Bu faaliyetler ve projelerle bunları kanıtlamış oluyoruz. Her zaman toplumumuza faydalı gençler, nesiller yetiştirmeyi amaçladığımız için burada bizzat sahada bunu göstermek istedik. Bu projemiz ile meslek liselerinin toplum nazarında hak ettiği değere ulaşmasını sağlamayı da hedefliyoruz." Proje ekibinden 12. sınıf öğrencisi Mehmet Can Çelik de okulda öğrendiklerini proje sayesinde uygulama fırsatı bulduğunu aktardı.