Meslek lisesi öğrencileri hem hayır işliyor hem staj yapıyor

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında öğrenciler, kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde temizlik, tadilat ve boyama işlemlerini yapıyor. Lise öğrencileri hem staj yapmış oluyor hem de merhamet, kardeşlik ve birlik duygularını pekiştiriyor.
Bağcılar’da yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engelliler için Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortak bir projede buluştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında önce ilçe genelinde yardıma muhtaç kişiler belirlendi. Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşan yardım grupları oluşturularak, ihtiyaç sahibi ailelerin kapıları çalındı. Eğitim aldığı bölüme göre çalışmalara başlayan öğrencilerin kimi bozuk olan elektronik eşyaları tamir etti, kimi de ısıtma ve soğutma tesisatlarının tamiriyle ilgilendi. Proje kapsamında öğrenciler yardıma muhtaç ailelere yardımcı olurken, diğer yandan da milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmelerine olanak sağlandı.
‘‘Yardıma muhtaç kim varsa her zaman onların yanındayız’’
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yaşlılarımız, geçmişimizi geleceğe taşıyan, yarınlarımızı kuran çınarlarımız. Onlar bizim baş tacımız. Yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz, kimsesizler yalnız olmadıklarını bilsinler. Yardıma muhtaç kim varsa her zaman onların yanındayız” dedi.
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