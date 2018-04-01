HABER

Meslek lisesi öğrencileri hem hayır işliyor hem staj yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında öğrenciler, kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde temizlik, tadilat ve boyama işlemlerini yapıyor.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında öğrenciler, kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde temizlik, tadilat ve boyama işlemlerini yapıyor. Lise öğrencileri hem staj yapmış oluyor hem de merhamet, kardeşlik ve birlik duygularını pekiştiriyor.
Bağcılar’da yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engelliler için Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortak bir projede buluştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesi kapsamında önce ilçe genelinde yardıma muhtaç kişiler belirlendi. Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşan yardım grupları oluşturularak, ihtiyaç sahibi ailelerin kapıları çalındı. Eğitim aldığı bölüme göre çalışmalara başlayan öğrencilerin kimi bozuk olan elektronik eşyaları tamir etti, kimi de ısıtma ve soğutma tesisatlarının tamiriyle ilgilendi. Proje kapsamında öğrenciler yardıma muhtaç ailelere yardımcı olurken, diğer yandan da milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmelerine olanak sağlandı.

‘‘Yardıma muhtaç kim varsa her zaman onların yanındayız’’
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yaşlılarımız, geçmişimizi geleceğe taşıyan, yarınlarımızı kuran çınarlarımız. Onlar bizim baş tacımız. Yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz, kimsesizler yalnız olmadıklarını bilsinler. Yardıma muhtaç kim varsa her zaman onların yanındayız” dedi.

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısıSuudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
AK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendiAK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.