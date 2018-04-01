Meslek lisesi öğrencileri hem hayır işliyor hem staj yapıyor

İSTANBUL (AA) - "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında, öğrenciler kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde temizlik, tadilat ve boyama hizmeti vererek bir yandan hayır işlerken bir yandan da stajlarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engelli insanlar için belediye ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ortak bir projede buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında önce ilçe genelinde belirlenen kriterlere uygun kişiler bulundu. Yardıma muhtaç bu kişiler, konuyla ilgili bilgilendirildikten sonra kendilerine bir tarih verildi.

Daha sonra da Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşan yardım grupları oluşturuldu. Öğretmenler yanlarına aldıkları onar öğrenciyle beraber planlanan tarihte ihtiyaç sahibi kişilerin kapılarını çaldı.

Önlüklerini giyen öğrenciler, eğitim aldığı bölüme göre çalışmaya başladı. Kimi fırından televizyona kadar bozuk olan elektronik eşyalarını tamir ederken, kimi de ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisatların tamiriyle ilgilendi.