Meslek lisesi öğrencileri hem hayır işliyor hem staj yapıyor

İSTANBUL (AA) - "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında, öğrenciler kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde temizlik, tadilat ve boyama hizmeti vererek bir yandan hayır işlerken bir yandan da stajlarını tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engelli insanlar için belediye ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ortak bir projede buluştu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında önce ilçe genelinde belirlenen kriterlere uygun kişiler bulundu. Yardıma muhtaç bu kişiler, konuyla ilgili bilgilendirildikten sonra kendilerine bir tarih verildi.
Daha sonra da Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşan yardım grupları oluşturuldu. Öğretmenler yanlarına aldıkları onar öğrenciyle beraber planlanan tarihte ihtiyaç sahibi kişilerin kapılarını çaldı.
Önlüklerini giyen öğrenciler, eğitim aldığı bölüme göre çalışmaya başladı. Kimi fırından televizyona kadar bozuk olan elektronik eşyalarını tamir ederken, kimi de ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisatların tamiriyle ilgilendi.
Bütün bu uğraşlar sırasında öğrencilerle yaşlılar arasında samimi muhabbetler de yaşandı. Gençler sordu, yaşlılar hayatlarından komik ama ders veren anılarını anlattı.
- "Aslan parçaları gelmiş hoş gelmiş"
Öğrencilerin gittiği mekanlardan biri de Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan 78 yaşındaki Ali Güneş'in eviydi. Çocukları kapıda karşılayan Güneş, "Aslan parçaları gelmiş. Hoş gelmiş." dediği çocukların tek tek yanaklarından öpüp içeri aldı.
Mavi önlüklerini giyen çocukların bir kısmı eşyaları toplarken, bir kısmı da boyaları hazırlamaya başladı. Önce salon sonra yatak odası derken bütün ev boyandı. Boya işleminin ardından su tesisatıyla ilgili sorun giderildi. Öğrenciler iş yaparken, Güneş de onlara askerlik anılarını anlattı.
Çocukların hizmetinden memnun kalan Güneş, "Onlara bakınca gençliğimi gördüm. Ben de onlar gibiyken yardıma koşardım. Bu gençlerle gurur duyuyorum. Bizi bu zor günümüzde unutmayan Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- "Yardıma muhtaç kim varsa her zaman yanındayız"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yaşlılarımız, geçmişimizi geleceğe taşıyan, yarınlarımızı kuran çınarlarımız. Onlar bizim baş tacımız. Yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz, kimsesizler yalnız olmadıklarını bilsinler. Yardıma muhtaç kim varsa her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.
Öğrenciler bu proje sayesinde hem milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirirken hem de yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Öte yandan öğrencilerin bu hizmeti staj yerine de geçti.
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz
Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum