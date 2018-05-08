Meslek lisesi öğrencilerinden örnek davranış

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek gerekli tamirat ve tadilatları ücretsiz yapıyor.

Proje kapsamında tespit edilen ailelerin evlerine giden öğrenciler, evde tamir ve tadilat edilecek yerleri belirliyor. Daha sonra okul atölyesinde pencere, kapı ve demir parmaklık gibi değişmesi gereken malzemeleri hazırlayan öğrenciler evlere tekrar giderek montaj işlemlerini gerçekleştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, yaptığı açıklamada, hayata geçirilen projeyle şimdiye kadar 5 ihtiyaç sahibi ailenin evinin tamir edildiğini söyledi.

Proje sayesinde öğrencilerin ihtiyaç sahibi ailelere yardım etme fırsatı bulduğunu kaydeden Çelik, "Bu proje ile öğrencilerimizin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra onların vatandaşlarımıza yardım etmelerine de fırsat oluşturuyor. Tespit edilen 5 ailenin evinde belirlenen ihtiyaçların temin edilmesi evde gerekli bakım ve onarımların yapılması mutluluk vericidir. Projede emeği geçen arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi kutluyorum."

Öğrencilerden Ahmet Mutlu da yardıma muhtaç insanlara yardım etmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Okul atölyesinde kendi ellerimizle yaptığımız kapı ve pencereleri yine kendimiz monte ediyoruz. Ailelerin bize 'Allah sizden razı olsun' demesi alabileceğimiz en güzel armağan." dedi.

Proje kapsamında tespit edilen evlerin tadilatının devam edeceği bildirildi.

