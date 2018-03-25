Meslek odalarıyla bilgilendirme toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı, meslek odası temsilcilerine anlatıldı.

Malatla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit ile birlikte 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı hakkında kentteki meslek odası temsilcilerine bilgi verdi. Malatya’nın yerel dinamiklerini ve gerçeklerini yansıtacak şekilde 1/100 bin ile 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planlarındaki değişiklik taleplerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletildiğini anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Torun, "Taleplerimize yönelik hazırlanan Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 Şubat tarihinde onaylanarak, 16 Şubat’ta Malatya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı." dedi.

Toplantıda ayrıca planlama sürecinin devamı olan 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı taslağının tamamlandığı ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulduğu belirtilerek, planla ilgili bir de sunum yapıldı. 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı ile ilgili olarak yapılan sunumda 2040 yılını hedef alarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla doğal, tarih ve kültürel kaynakların rasyonel kullanımı, bölgenin ekolojik dengesinin korunması, konut, tarım, sanayi ve turizm gibi arazi kullanım kararlarının düzenli ve dengeli gelişiminin sağlanmasının amaç edinildiği belirtildi.