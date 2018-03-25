HABER

Meslek odalarıyla bilgilendirme toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:41 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı, meslek odası temsilcilerine anlatıldı.Malatla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit ile birlikte 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı hakkında kentteki meslek odası temsilcilerine bilgi verdi.

Meslek odalarıyla bilgilendirme toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı, meslek odası temsilcilerine anlatıldı.
Malatla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit ile birlikte 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı hakkında kentteki meslek odası temsilcilerine bilgi verdi. Malatya’nın yerel dinamiklerini ve gerçeklerini yansıtacak şekilde 1/100 bin ile 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planlarındaki değişiklik taleplerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletildiğini anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Torun, "Taleplerimize yönelik hazırlanan Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 Şubat tarihinde onaylanarak, 16 Şubat’ta Malatya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı." dedi.
Toplantıda ayrıca planlama sürecinin devamı olan 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı taslağının tamamlandığı ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulduğu belirtilerek, planla ilgili bir de sunum yapıldı. 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı ile ilgili olarak yapılan sunumda 2040 yılını hedef alarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla doğal, tarih ve kültürel kaynakların rasyonel kullanımı, bölgenin ekolojik dengesinin korunması, konut, tarım, sanayi ve turizm gibi arazi kullanım kararlarının düzenli ve dengeli gelişiminin sağlanmasının amaç edinildiği belirtildi.

Meslek odalarıyla bilgilendirme toplantısı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.