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'Meslek Üstün Başarı Ödülü' Hakan Çelik'e verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen “İAÜ İletişim Ödülleri”nde ‘Meslek Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

İSTANBUL, (DHA)- POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen “İAÜ İletişim Ödülleri”nde ‘Meslek Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Ödüllerin takdim edildiği gala programına gündem yoğunluğu nedeniyle katılamayan gazeteci-yazar Hakan Çelik, üniversitenin Florya Halit Aydın Kampüsü’nde düzenlenen törenle ödülünü aldı. Çelik, ödüle değer görüldüğü için teşekkür ederken, “Başarılarımı çok çalışmama borçluyum. Bütün gazeteci arkadaşlarıma ve genç meslektaşlarıma da mutlaka çok gayret göstermelerini, çok yönlü olmalarını öneriyorum” dedi.

Meslek hayatının 30’uncu yılında üniversite öğrencilerinin oylarıyla ‘Meslek Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülen Çelik, ödülünü İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli’nin elinden aldı. Törende konuşma yapan İzmirli, “Kültürel değerlerin ve manevi mirasların korunması, toplumsal hayatın şekillenmesi, değer hükümlerinin oluşması ve kamuoyu oluşturma gibi alanlarda medyanın etkinliği ve gücü tartışılamaz. Medya mensuplarının yönlendirme gücü öğretim üyelerinin yaptırım gücünün de önünde. Bu neden tarafsız, şeffaf, temiz medya çok büyük önem taşıyor. Sanatçıların, medya mensuplarının öğrencilerimizin davetini kabul etmelerinden de çok büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

40 bini aşkın öğrencinin oylarıyla ödüle layık görülen Hakan Çelik, “Meslekteki 30’uncu yılım ve çok hızlı geçti. Bugüne kadar dünya çapında birçok televizyon programı yaptım. Türkiye’de ve dünyada o kadar çok insanı televizyon ekranlarına taşıdım ve bunların önemli bir bölümü de çok ses getirdi. Ses getiren birçok programın fark edilip, ödülle taçlandırılmasından onur duydum ve çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELMEK BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Yoğun çalışma temposuna rağmen, üniversite öğrencileriyle konferanslar gerçekleştirmeye önem verdiğini söyleyen Çelik, “Aklımın bir tarafında akademik çalışmalar, üniversiteler var. Bütün yoğunluğuma rağmen akademik çalışmalardan hiç kopmadım. İmkanım ve vaktim olduğunca üniversitelere gelerek konferanslarda öğrenci arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Onlarla birlikte olmak beni mutlu ediyor ve görüyorum ki onların da gerek geleneksel, gerek yeni medyaya büyük ilgileri var. Umarım yeni mecralarda onlar da başarılı çalışmalara imza atarlar” şeklinde konuştu.

“GENÇ MESLEKTAŞLARIM ÇOK ÇALIŞIP GAYRET GÖSTERMELİLER”

Mesleğe yeni adım atacak öğrencilere de mesajlar veren Çelik, “Genç meslektaşlarıma işlerinde mutlaka gayret göstermelerini, çok yönlü olmalarını öneriyorum” dedi. Çelik, şunları söyledi:

“Ben haftanın 7 günü çalışıyorum. Bir başarı elde edebildiysem bunu çok çalışmama borçluyum. Bütün gazeteci arkadaşlarıma ve genç meslektaşlarıma da mutlaka çok gayret göstermelerini, çok yönlü olmalarını öneriyorum. Dünyayı takip etmelerini, bütün etkili yayın organlarında neler olduğunu bilmelerini, yeni trendlerden haberdar olmalarını öneriyorum. Entelektüel bir faaliyet olduğu için medya alanında çok dil bilmek de ayrı bir avantaj. Medya sektörü çok hızlı dönüşüyor. Teknolojiden hem yararlanıyoruz hem de rekabeti altındayız. İnsanlar bulundukları ortamlardan da etkili yayınlar yapabiliyorlar. Bizim gibi uzun yıllarını klasik anlamda medyaya emek veren yayıncıların önünde çok farklı bir ortam var. Hem rekabet hem de kendilerini yenilemek açısından yeni bir durumla karşı karşıyalar. Ben bunun çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bu yeni ortama ayak uydurdukları sürece bu medya kuruluşları ayakta kalacak.”

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