"Meslek Yüksekokulları Denizcilik Programları VII. Öğrenci Çalıştayı"

Tarihi, milattan önce 2 bin 500'li yıllara uzanan ilçenin dünya tarihinde de denizcilerin uğrak yeri olduğunu anlatan Hacıoğlu, "Bu liman şehri Tunç Çağı'ndan Antik Yunan'a, Roma ve Bizans dönemlerinden Osmanlı'ya, tarihin her aşamasında önemli bir liman kenti olarak Anadolu'nun batısında parlayan bir inci gibi var olmuştur. Ereğli milli mücadele yıllarında büyük başarı gösteren ve şanlı tarihe adını yazdıran Gazi Alemdar Gemisi ile Türk denizciliğinde de önemli bir paya sahiptir." diye konuştu.

"En güçlü enerji kaynaklarından biri olan taş kömürünün üzerinde bulunduğumuz topraklarda keşfedildiği yıl 1829'dur. 1965 ise taş kömürü ve doğal limanımız sayesinde Türkiye'nin en büyük entegre demir çelik tesisi olan Erdemir'in bu topraklar üzerinde kurulduğu yıldır. Üç gün boyunca denizcilik alanında eğitim ve sektör ilişkisinin konu alınacağı çalıştayı, kültür, sanayi ve liman kentinde gerçekleştireceğiz."

Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem de dış ticaretin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığını belirterek, deniz ticaretinin ekonomideki payının tartışılmaz bir gerçek olduğunu dile getirdi.

İnsan kaynağının denizcilik sektörünün en önemli unsuru olduğunu ve dünya genelinde iyi eğitim almış gemi adamı talebinin her geçen gün artış gösterdiğine değinen Erdem, şunları kaydetti:

"Uluslararası istatistiklere göre, gemi adamlarımız sayısal olarak dünya denizcik sektöründe önemli bir yer edinmiştir, ancak sadece sayısal olarak değil eğitimli ve nitelikli gemi adamı sağlamanın önemli olduğu unutulmamalıdır. Gelişmiş, kalkınmış ve çağdaş bir toplum olabilmenin ilk ve temel şartı eğitime gereken değeri vermektir denizcilik eğitiminde kaliteyi yakalamak için başta Deniz Ticaret Odası olmak üzere denizcilik camiasının maddi ve manevi katkı ve de gayretleri ile denizcilik ihtisas üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi kuruldu. Dünyada denizcilik eğitimi alanında beşinci sırada olan eğitim kurumunda 3 bin 750 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölgemizde ise denizcilik alanında eğitim veren 1 fakülte, 3 meslek yüksek okulu ve 2 meslek lisesi olmak üzere toplam 6 okul bulunmaktadır. Bu okullarda yaklaşık bin 750 öğrenci eğitim görmektedir. "

Üç gün sürecek çalıştayda denizcilikle ilgili konular ele alınacak.

