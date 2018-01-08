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Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 09:32 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, meslek eğitimini daha cazip hale getirmek için "MYO mezunlarına kısa dönem askerlik" taleplerinin gündemde olduğunu söyledi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için çalışmaların gündemde olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik mi geliyor? Bakan'dan flaş açıklama

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü milyonları ilgilendiren "Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik" konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milat gazetesinden Sedar Arseven'e konuşan Özlü, MYO mezunlarına kısa dönem askerlik” taleplerinin gündemde olduğunu belirtti.

Arseven'in aktardığına göre, Özlü'nün kısa dönem askerlik konusundaki açıklamaları şu şekilde:

Bunu biz birkaç defa görüştük. Üniversite mezunlarından ziyade, aranan eleman dediğimiz, ara eleman-nitelikli personel ihtiyacımız var. Hastanelerin doktordan fazla hemşire ihtiyacı var. Bana bir iş adamı geldi, “Ben bir mühendise 4 bin, bir teknisyene 6 bin lira ödüyorum.” dedi. Almanya’da mesleki eğitime giden 7.8 milyon genç var. Türkiye’de ise 1.7 milyon. Bizim yetiştirdiğimiz elemanlarla, sanayide ihtiyaç duyulan kişiler örtüşmüyor. Sanayici kaynak uzmanı ya da CNC operatörü istiyor, biz düz lise mezunu yetiştiriyoruz... Dolayısıyla bunu örtüştürebilirsek işsizliğin azalmasına da ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim.

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MYO MEZUNLARINA KISA DÖNEM GÜNDEMDE

Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas’ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, “Bu şekilde bir düzenleme yapalım” diye. Bu konu gündemde…

CANİKLİ'DEN YALANLAMA

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için çalışmaların gündemde olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Askeri öğrenci aday belirleme sınavları ile ilgili önemli açıklamalar yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Sınavla ilgili başvurular yarın başlıyor, sınav ise 18 Mart'ta yapılacak" dedi.

"ACİL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK İÇİN SUBAY VE ASTSUBAY ALACAĞIZ"

Milli Savunma Bakanı Canikli açıklamasında "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi.

Sosyal medyada bedelli askerlik çılgınlığı
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kısa dönem Faruk özlü MYO meslek yüksekokulu kısa dönem askerlik

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Okuyucu Yorumları 56 yorum
myocular uzun yapsın ki lisanscılara bedelli gelsin. lisanscılar boşamı çalıştı lisans kazandı okudu.
@waltran_09 sırf kısa dönem askerlik yapmak için çalışıp lisans kazanıp(!) okuduysanız boşa 4 senenizi heba etmişsiniz zaten.
@waltran_09 askerlik yapmaya senin gibi karşı olanlardan para da almam askerlikte yaptırmam.Paranla kıcını sil.Bedelli yurt dışında çalışan ve 20 ay askerlik yaptığında çalışma hakkını kaybedenler için çıktı.İstedi ki yurt dışında çalışanlar askerlik için çalışma hakkını kaybetmesin çünkü onlar bize bol bol döviz yolluyor .Sen askerlikte yapma para da verme
@waltran_09 Yav her konuda niye ötekileştirme yapılyor bu memlektte, sonuçta myo da lisansda aynı ünide eğitim gördü ama biri lise mezunuyla eşit sayılıyor, asıl haksızlık orada.. Karar çok yerinde sayın bakanımıza teşekkürler.
@waltran_09 myo cular inşaatta çalışmadı onlar da okudu
@st.turh ELİNE SAĞLIK . BEDELLİ ZENGİN ÇOCUKLARI ASKERLİKYAPMASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. MEHMETÇİK OLMA YERİNE AYŞECİK OLMAYI SEÇENLER VAR.VATAN SEVGİSİNİN YERİNİ PARA SEVGİSİ ALMIŞ DURUMDA.
resmen sacma yorumlar serisine devam lisans kazanmak cokmu zor hayirdir yani ?
@deadlock_3 İnşaata çalışmak ta onurlu bir meslek arkadaşım.
@waltran_09 nerde okudun reis
Askerlik Lisans mezunlarına 6 aysa; meslek yüksek okullarına da 9 ay olabilir. Neden Olmasın?
Yüksek Lısans 3 ay, doktora muaf senin hesaba göre ????
@ebleksin gelecekteki imam larimizin askerlik anisi kisami olacak yani
@dunyagezgini_72 Aynen neden olmasın? :)
Dönüp de kendine burda bir yanlıklık var diye sormuyor musun o adam sana “Ben bir mühendise 4 bin, bir teknisyene 6 bin lira ödüyorum.” dediğinde. Sizin gibi bakanlarımız oldukça biz daha çok saç baş yolacağız belli ki...
Bu konudan önce bedelli bir düşünülmeli şuan buna ihtiyacı olan insan çok daha fazla emin olun
vatan hainisin
kısa dönem olması lazım olmalı . yapın şeklinizi :)
Destekliyoruz, Myo mezunları kısa dönem askerlik yapmalı.
bu iş tamamdır bedelli geliyor ,nabız bunlar
MYO mezunu ile mesleklisesi mezunu arasında hiçbir fark yok
Nasıl fark yok? Sen hangisinde okudun da fark goremedin?
Sonunda gerçekten yerinde ve doğru bı karar sırf bu yüzden AÖF fakültesi doldu taştı artık bedelli askerlik te istiyoruz
böyle bir ayrımcılık ve haksızlık yaparsanız hayatınızın yanlışını yapmış olursunuz
MYO mezunu olarak destekliyorum !
Doğru bir hamle olur.
Ülkede degerini düşürmediginiz kurum kalmadi.
fakirin çoçuğu gider yav askere ne olacak zengine her türlü kıyagı yapın bakalım
ben teknisyen e 6 bin lira ödeyen yer görmedim nerde yaşiyon uz siz
düz lise mi kaldi artik imam hatip yaptiniz cogunu duz lise mezunu yetistiriyoruz diyo bide
özel okulların önü kapanır yapamazlar
Para sifirlyan gemicicik filolari olan ile kumarcı gemicicik filolari sahibi askerlik yaptimi
Askerlik bitincemi çıkartıyosunuz bunu
amaç o değil açın gözlerinizi, imam hatip okullarından mezun olanları da kapsayacağından dolayı böyle bir uygulama yapılıyor, şimdi direk imam hatip okulları dese tepki toplayacak, etrafından dolanıyor hinoğluhinler.
MYO nedir? Lise dengi okullardan mezun olan Kalifiye bile olamayan insanlar birde kısa dönem askerlik mi yapacaklar.?
akpnın ummet kardeslerıne para lazım 30 mılyar doları gectı bedellıyı cıkaracaklar ensesı kalınsa canı saolsun garıbnsa vatan saolsun yakında akpnın ummet kardeslerı en buyuk asker bızım asker sloganları atarak halepe esedle savasmaya yollucaklar haberlerı yok zaten askere gıdecek olanların %80 nı akp secmenı o yuzden bosuna aglamasınlr
TÜRKİYEYİ İMAM HATİPLER VE CEMAAT OKULLARI KALKINDIRAMAZ MESLEKİ EĞİTİMLERE ÖNEM VERİLMELİ .
@x045 Fen ve Anadolu liseleri de kalkındırılmalı, eski prestijine kavuşturulmalı. En çok ödenek imam hatiplere ayrılıyor. Ayıptır ya!
Devletin kasasında para yok sanırım. o yüzden nabız yokluyorlar.. cıkacak vatana hayırlı olsun.. 2 yıl sonra bir daha cıkarın para bitince
B. K unu çıkarmayın, istek gekmişmiş bizim milletimiz bedava mezar bulsa içine girmeye çalışır, hakkaniyetli ve vijdanlı olun.
sırf kısa dönem askerlik yapabilmek için çalışıp -açık öğretimi saymıyorum- lisans okuyan varsa zahmet edip okumasaymış boşuna.
Direk geçiş hakkını kaldır askerliği kısaltıp Myo ları cazip hâle getirmeye çalış niye cazipken zora sokup şimdi cazip hâle getirmeye çalışıyorsunuz onuda anlamadım. Liseden çıkıp millet direk geçiş hakkı ile gidiyordu şimdi sırf sınav parası alacam diye sınava sokuyonuz askerliği kısaltmak yerine adamlara hakkını geri verin zaten en büyük teşvik .
Öncelikle Meslek Lisesindeki Eğitimi düzeltelim. Esnaf veya gittikleri işyerleri bu mezunların eline cihaz vermiyor. Aldıkları eğitimi beğenmiyor. Bu Pratikle ile Teoriyi birleştirmedikçe hiç bir şey olmaz. Meslek Lisesi muzunları kendi alanlarında iş yapamaz halde Elektronik ve Bilgisayar bölümünü bitirenler dahi temizlik elemanı olarak daha işkur kapılarında yer bulamıyor...
imam hatipleri seçin diye yapılıyor
imam hatipleri seçin diye yapılıyor.
imam hatipleri seçin diye yapılıyor
akp bunu yaparsa iktıdardır bende ailemden 20 oy benden wallahi gitmeyen kısa doneme bedelini versin ben sahsen isterim allah biliyor inşanlah allahın izniyle olur bizde kafamiz bi rahatlar
MYO mezunlarına imza yetkiside verilmeli mutlaka. Bircok firmada MYO mezunları en agır islerin üstesinden gelen teknik personeller. Onların hakları cok yeniliyor bence lisans mezunlarnn ne hakkı varsa onlarda aynı haklardan yararlanmalı. İkiside üni. mezunu sonucta bu konuları cok iyi oturtmalı devletimiz. Hakszlkları gidermeliler.
Bir tek askerliğin vatana hizmet olduğunu düşünmüyorum, askerliğimi yapmadım ama hizmet etmek için çok çalışıyorum. Çalışmalarım var bu vatana nasıl bişeyler verebilirim onu düşünüyorum. Bu arada bir Erin 1 günlük devlete maliyeti 50 TL
Askerlik Vatan borcudur namus borcudur.4 yıl okuyan çok kısa 2 yıl okuyan kısa lise okuyan uzun askerlik yapsın diye bir şey yok.Okuduysanız kendinize okudunuz.Sınıf farkı yaratmayın Türkiyede zengin yaşasın fakir ölsün zihniyeti hakim oldu AKP sayesinde.Bir darbe ve buna bnezer bir olay daha olursa çok çok kısalar ve kıaslar sokakda Ülkenizi kurtarırsanız.Adalet mülkün temelidir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.
Lisans lı gibi ,MYO dan mezun fakat atanamayan, iş bulamayan Binlerce gencimiz var. Evet askerlik kısaltılsın fakat işsizliği kısa süreli askerlik ile mi kapatacağız? Avrupa da MYO mezunu sayısının bizden çok olduğu söyleniyor. Orda çoğu fabrika işçilerinin bile MYO eğitimi var. Askerlik yerine sosyal hizmet sektöründe çalışabiliyor.
cıvıttınız iyice
ülke ekonominisine faydalı olur
İş adamı :ciğerim yedin paşa sen. Odediğin maaşlar Türkiye'de olsa işsiz kalmaz. İş adamları derneğinin başına geç paşa
EKONOMİK,SİYASİ VE ASKERİ GÜCÜ OLANLAR GÜÇLÜ DEVLET SAYILIR.BUNLARDAN BİZDE SADECE ASKERİ GÜÇ VARDI ONUDA BİTİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ
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