Mesleki kurslara İş Kur desteği

Adıyaman’ın Sincik İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları ve mesleki kurslara İş-Kur tarafından maddi destek veriliyor.

Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Adıyaman Çalışma ve İş Kur Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında el sanatları ve mesleki kurslara katılanlara yönelik maddi destek sağlandığı belirtildi. Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Çamdere Köyünde açılan yöresel kilim dokuma, Karaman Mahallesinde ahşap boyama ile hediyelik eşya hazırlama ve Onur Mahallesinde şiş örücülüğü kursu İş Kur tarafından 2018 yılında desteklenen kurs programına alındı.

İş Kur ile yapılan protokol gereği kursun modül saatine göre değişmekle birlikte kursa katılan her kursiyer için günlük 25 TL ücret ödendiği ve genel sağlık sigortası İş Kur Müdürlüğü tarafından karşılandığı ifade edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, "Sincik ilçesinde el sanatları ve mesleki kurslara katılan bayanların yaşadıkları en büyük sıkıntı maddi sıkıntı ve kurs ile ilgili malzeme alımı olduğu tespit edilerek gözlemlenmiştir. Biz de konu ile ilgili olarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ile yaptığımız istişareler sonucunda kursa katılan bayanların ekonomik açıdan desteklenmesi için İş Kur Müdürlüğümüz başvuruda bulunduk.

Adıyaman Çalışma ve İş Kur Müdürü Mehmet Emin Yücekaya ilçemizden giden taleplerimize çok sıcak baktı. Mesleki Eğitim Kursları alanında 2018 yılı için 60 kursiyer için kontenjan ayırdı” dedi. Toplam 4 kursun iş kur destekli olarak açıldığını söyleyen Aydın, “Kursa katılan bayanlar için hem güzel bir harçlık hem de kurs için kendilerine lazım olacak malzemelerin temini için bir nakdi yardım sağlamış olduk. İş Kur’ un özel sektör için iş yerlerine sağladığı işçi ve SGK yardımlarının kanun gereği yüzde 5 oranında kullanımını açtığı Halk Eğitimi Merkezi mesleki eğitim kurs desteği sayesinde ilçemize yaklaşık 150 bin TL’lik bir devlet desteğinin vatandaşlarımıza ulaşmasına vesile olduk. Sürecin başından bu yana desteklerini esirgemeyen ilçemiz Kaymakamı Zafer Sağ’ a, Adıyaman Çalışma ve İş Kur Müdürü Mehmet Emin Yücekaya’ ya, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Hüseyin Meriç ve Müdür Yardımcısı Yasin Yılmaz’ a teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.